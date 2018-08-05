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Sezon açılışında duygu dolu anlar

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 2018-2019 futbol sezonunu düzenlediği törenle açtı. Açılışa terör örgütü PKK’nın saldırısında eşi Nurcan ve 11 aylık oğlu Mustafa Bedirhan’ı şehit veren Astsubay Serkan Karakaya ve çok sayıda taraftar katıldı.

05 Ağustos 2018 Pazar 01:06
Sezon açılışında duygu dolu anlar

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezon öncesinde düzenlediği etkinlik ile taraftarının karşısına çıktı. Kadir Has Stadı’nda düzenlenen açılış, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya'yı şehit veren Astsubay Çavuş Serkan Karakaya ve ailesinin de katıldığı törende futbolcular, üzerinde Nurcan Karakaya ve Bedirhan Mustafa Karakaya'nın fotoğraflarının olduğu tişörtlerle sahaya çıktı.

Taraftarlar sık sık "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye slogan atarken, Nurcan ve Mustafa Bedirhan Karakaya’nın fotoğrafının bulunduğu "İntikamınız alınacak" yazılı pankart açtı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Başkan Erol Bedir burada, eşini ve 11 aylık oğlunu PKK’nın saldırısında şehit veren Astsubay Serkan Karakaya’yı sahneye davet ederek, Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti. Bu sırada Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam gözyaşlarını tutamadı.

Kayserisporlu futbolcular da Nurcan ve Mustafa Bedirhan Karakaya'nın fotoğrafının bulunduğu üzerinde "Unutmayacağız" yazılı tişörtler giydi. 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 01:06
  1. Hakkari
  2. Ertuğrul Sağlam
  3. Kayserispor
  4. Mustafa Bedirhan Karakaya
  5. PKK
  6. Astsubay Serkan Karakaya

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