Sezai Temelli sözde barış mitinginde provokasyon yaptı! 'Hazır olun geliyor' HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Diyarbakır'da düzenlenen barış mitingini parti propagandasına çevirerek erken seçim konusunda, "Hazır olun, sandık geliyor" dedi.

Diyarbakır'da düzenlenen 1 Eylül Dünya Barış Günü mitinginde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, erken seçim açıklamasında bulunarak "Hazır olun, sandık geliyor" dedi. HDP, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda miting düzenledi. HDP'nin düzenlediği miting kayyım protestosuna dönüşürken HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, erken seçim açıklamasında bulunarak "Hazır olun, sandık geliyor" dedi. Görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selçuk Mızraklı mitingde bir konuşma yaparken "Dağa para gönderiyorlar' diyor. Yalan söyleyenin, iftira atanın Allah bin kere belasını versin" dedi. Tepki çeken sözler HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de "2023’e kadar seçim yok diyor, sandık bize geliyor, hazır olun" diyerek "Nasıl ki 31 Mart’ta kayyumları süpürüp attık, şimdi de bunların tümünden ülkeyi kurtaracağız. Sokaktayız, alanlardayız, meydanlardayız, kayyımlar gidene kadar, arkadaşlarımız görevlerine dönene kadar mücadele edeceğiz." dedi.

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