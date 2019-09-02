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Sezai Temelli sözde barış mitinginde provokasyon yaptı! 'Hazır olun geliyor'

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Diyarbakır'da düzenlenen barış mitingini parti propagandasına çevirerek erken seçim konusunda, "Hazır olun, sandık geliyor" dedi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 11:06
Sezai Temelli sözde barış mitinginde provokasyon yaptı! 'Hazır olun geliyor'

Diyarbakır'da düzenlenen 1 Eylül Dünya Barış Günü mitinginde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, erken seçim açıklamasında bulunarak "Hazır olun, sandık geliyor" dedi.

HDP, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda miting düzenledi. HDP'nin düzenlediği miting kayyım protestosuna dönüşürken HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, erken seçim açıklamasında bulunarak "Hazır olun, sandık geliyor" dedi.

Görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selçuk Mızraklı mitingde bir konuşma yaparken "Dağa para gönderiyorlar' diyor. Yalan söyleyenin, iftira atanın Allah bin kere belasını versin" dedi.

Tepki çeken sözler

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de "2023’e kadar seçim yok diyor, sandık bize geliyor, hazır olun" diyerek "Nasıl ki 31 Mart’ta kayyumları süpürüp attık, şimdi de bunların tümünden ülkeyi kurtaracağız. Sokaktayız, alanlardayız, meydanlardayız, kayyımlar gidene kadar, arkadaşlarımız görevlerine dönene kadar mücadele edeceğiz." dedi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 11:06
  1. Diyarbakır
  2. Sezai Temelli
  3. HDP

YORUM YAZ

  • Tr.Tr.27 dk önce
    Savaşın,kahpeliğin,ihanetin,yalnın adı barış olmuş...Sen o barışı karış karış gö..ünü dayadığın yere sok.
  • Misafir ziyaretçiMisafir ziyaretçi38 dk önce
    Vay hain- i vatan vay. Allah'ın izniyle seçim meçim olmasın.. Hatta yasa çıkarıp 20 yılda bir seçim yapılsa iyi olacak

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