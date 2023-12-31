Seyyid Ahmed Arvasi’yi dualarla anıyoruz

ALİ KANTARCI İSTANBUL

Seyit Ahmet Arvasi’yi vefatının 35. yıl dönümünde rahmet ve dualarla yad ediyoruz.

Ömrünü İslam davasına adayan ve hakikat adına mücadele eden Arvasi, eserleriyle Müslüman Anadolu gençliğine yön verdi.

Fikirleriyle yön verdi

Müslüman Anadolu gençliğinin fikirsizliğin pençesinde kıvrandığı bir dönemde meydan yerine çıkarak hakikati haykıran Seyyid Ahmed Arvasi birçok önemli konuda eserler kaleme aldı. Türk gençliğine mazisinden aldığı kuvvetle geleceğe yürümesini öğüt veren Arvasi, ince ince dokuduğu eserlerinde tarih şuuruna büyük önem verdi. Türk aile yapısının, örf ve adetlerimizin mutlak suretle korunması gerektiğine inanan Arvasi, bir kan milliyetçiliğinden ziyade kültür milliyetçiliğini ön plana aldı. Gençliğimizin Moskova’dan ya da Londra’dan ithal fikirlere karşı korunması gerektiği yönünde sürekli yazılara kaleme alan Arvasi son nefesine kadar hak ve hakikat çizgisinden ayrılmadı. Edirnekapı mezarlığında medfun bulunan Arvasi, eserleriyle halen toplumumuza yön vermekte.

Arvasi kimdir?

Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde 1932 yılında doğan Arvasi, 1952 yılında Erzurum Öğretmen Okulu’ndan mezun oldu.

Bir süre ilkokul öğretmenliği yapan Arvasi, 1958’de Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji Bölümü’nü bitirdi. Sırayla Balıkesir, Bursa ve İstanbul’daki eğitim enstitülerinde hocalık yapan Arvasi, 1979’da emekli oldu. Aynı yıl MHP Genel İdare Kurulu’na seçilerek, bu partideki görevine 12 Eylül 1980 müdahalesine kadar devam eden Arvasi, MHP’den İstanbul senatör adayı da oldu. Hergün gazetesinde, “Türk-İslam Ülküsü” başlığıyla günlük makaleler yazan Arvasi, 12 Eylül’den sonra MHP ve ülkücü kuruluşlar davasından yargılandı. Mamak Cezaevi’nde bir süre yatan Arvasi, tahliye olduktan sonra gazete ve dergilerde yazılar yazdı.

Türkiye Gazetesinde “Hasbihal” başlığı ile makaleleri neşredilen Arvasi, 31 Aralık 1988 tarihinde 56 yaşındayken İstanbul Erenköy’deki evinde vefat etti.

SAYISIZ ESERLER

Arvasi’nin, “Türk-İslâm Ülküsü (3 cilt)”, “Kendini Arayan İnsan”, “İnsan ve İnsan Ötesi”, “Diyalektiğimiz ve Estetiğimiz”, “Şiirlerim”, “Eğitim Sosyolojisi”, “Doğu Anadolu Gerçeği”, “İleri Türk Milliyetçiliğinin İlkeleri”, “Hasbihal (6 cilt)”, “Emperyalizmin Oyunları”, “Devletin Dini Olur mu”, “Kadın Erkek Üzerine” ve “İnsanın Yalnızlığı” adlı eserleri yayımlandı.

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