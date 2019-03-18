Çanakkale Zaferinin 104. Yıl dönümünü tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanmakta. Türk milletinin en zor şartlarda bile vatanına, devletine, ezanına ne kadar bağlı olduğunu ve vatan için gözünü kırpmadan canını seve seve vereceğinin en güzel örneklerinden biri dir Çanakkale zaferi. Çanakkale Savaşı’nın seyrini attığı top mermisiyle değiştiren Seyit Onbaşı’nın kim olduğu ve Seyyit Onbaşı’nın nereli olduğun merak edilmekte. Peki Seyit Onbaşı kimdir? Koca Seyit'in sırtladığı mermi kaç kiloydu?

Seyit Ali Çabuk, bilinen ismi ile Seyit Onbaşı veya Koca Seyit, 1889 yılının Eylül ayında Balıkesir’in Havran İlçesi Çamlık (Manastır) köyünde dünyaya geldi. Babası Abdurrahman, annesi Emine idi. Seyit Onbaşı 1909 yılında Osmanlı Ordusu’na katıldı ve Balkan Savaşı’nda çarpıştı. İşte Seyit Onbaşı’nın hayatına dair merak edilenler…

Seyit onbaşı (Seyit Ali Çabuk) kimdir nerelidir?

I. Dünya Savaşı’nın başlaması ile Çanakkale Cephesi’nde topçu eri olarak göreve başladı. 18 Mart 1915’te Müttefik donanması Çanakkale Boğazı’nı geçmek için saldırıya geçti. Bu sırada Seyit Onbaşı Rumeli Mecidiye Tabyası’nda görevliydi. Türk topçusunun yoğun karşı ateşi ve daha önceden Nusret mayın gemisinin döktüğü mayınlar, bu saldırıyı püskürttü. Yapılan atışlar sebebiyle tabyada bulunan topun mermi kaldıran vinci parçalandı. Bunun üzerine Seyit Ali 215 kilogram ağırlığındaki top mermilerini sırtlayarak top kundağına yerleştirdi. Seyit Ali, ilk iki atışta Ocean’a hafif bazı hasarlar verdiyse de, üçüncü atışında İngiliz zırhlısı Ocean’a ağır yara verdi. Atılan mermi geminin su kesiminin biraz altına isabet ederek geminin anında yan yatmasına neden oldu, daha sonra Nusret mayın gemisi’nin döktüğü mayınlardan birine çarptı. Ocean’ da bu yaradan kısa bir süre sonra alabora olarak battı. Bu yüzden komutan ona onbaşılık unvanını verdi. Çanakkale savaşından bir gün sonra Seyit Ali Onbaşı’dan top mermisi sırtında fotoğrafı çekilmesi istendi. Seyit Ali Onbaşı ne kadar zorlansa da top mermisini kaldıramadı. Sonra Seyit Ali Onbaşı “Yine savaş çıksın, yine kaldırırım” dedi. Bundan sonra ancak fotoğrafı tahta bir mermiyle çekilebildi. Savaşın sona ermesi ile 1918’de köyüne dönen Seyit Ali, ormancılık ve kömürcülük işlerine devam etti. 1934 yılında çıkartılan Soyadı Kanunu ile Çabuk soyadını aldı. Seyit onbaşı 1939 yılında verem hastalığı yüzünden hayatını kaybetti.