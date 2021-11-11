Seyirciyle papaz oldu!

Tepkilerin arttığı Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, kameraların karşısına geçti. Teknik direktör Vitor Pereira'ya güvendiklerini belirten Koç, Mesut Özil'in takıma daha çok odaklanması gerektiğini söyledi. Başkan Koç, taraftarların protestosu için de, "Taraftarlarının, kötü giden bir maçta 'Üç üç' diye bağırmaları, beraberliği yakalayacak penaltıda ıslıklamaları, rakip gol kaçırınca ah vah yapmaları yakışıyor mu?" diye konuştu.

Fenerbahçe, Vitor Pereira ile yoluna devam ediyor. Başkan Ali Koç "Kendisine destek olacağız. Şu anda B planına ihtiyacımız yok" dedi.

Başkan Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün gündemine dair açıklamalar yapt. FBTV'ye konuşan Koç'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Ali Koç ne söyledi?

"Bu sezon takım kurmaya çalışırken Finansal Fair Play gibi elimizde olmayan sebeplere, manevra alanımızı daraltan nedenlere rağmen en iyi kadroyu kurduk. Kağıt üzerinde Fenerbahçe kadrosu bize göre en iyisi. İyi bir kamp dönemi geçirdik ve sezona güzel bir başlangıç yaptık. Yakalanan havanın ne kadar iyi olduğu, kötü günlerde test edilir. Daha sezonun başındayız ve henüz kaybedilmiş bir şey yok."

"Ligde 7. haftaya lider girdik, takım da hoca da övülüyor. Ardından gelen 4 haftada kaybettiğimiz puanlar, sergilediğimiz oyun, kırılgan olan camiamızda 'Bu sezonda mı boşa geçecek' endişesi yarattı."

Vitor Pereira için ne söyledi?

"Burası Fenerbahçe öncelikle. Başka kulübün hocası bir sorgulanırsa Fenerbahçe'nin hocası 5 sorgulanır. Vitor Pereira açıklandığı gün hedef tahtasına konmaya başlandı. Pereira'nın buraya para için gelmediğini belirtmek isterim. Çin'de kazandığı paraları akıl edemezsiniz. Buraya yarım kalan hikayesini bitirmeye geldi. Galatasaray maçının sonucu Pereira ile ilgili düşüncelerimizi değiştirmeyecek. Tazminat veremiyorlar o yüzden göndermiyorlar denecek. Hoca, 10 yıllık birikim sağlamış, buraya neden geldiği belli. Hocamıza da takıma da kendimize de inanıyoruz. Hoca değişikliğine gidecek olursak ilk kendisi duyar.

Biz hocadan rapor alıp düşüncelerini soruyoruz. 10 puan çok yüksek bir fark gibi gelebilir ama sadece 1 takım arayı açtı. Çok yüksek gibi gelebilir. Ezeli rakiplerimiz, ebedi dostlarımız da aynı durumda."

Mesut Özil için ne söyledi?

"Mesut Özil daha fazla oynamak istiyor, oynamaya aç. İyi bir Mesut'un neler yapacağını herkes biliyor. Mesut aşık olduğu ülkesine, taptığı takımına döndü. İyi olmasını şampiyonluk kadar istiyorum. Oyun sistemi ile Mesut'un yaptıkları örtüşmüyor olabilir. Ancak hocamızın, Mesut'a ön yargısı yok. Mesut'un artık işine odaklanması lazım. Ticari işlerini bırakıp nasıl Fenerbahçe'ye daha fazla katkı veririm, buna odaklanması gerekiyor. Hocamız, Mesut'tan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğini bir daha gözden geçirmeli. Ona en uygun sistemi nasıl tesis eder? Ona çalışıyor zaten. Basında yer aldığı kadar büyük bir sorun yok. Mesut oynamadığı için mutsuz, zaman zaman bunu dile getiriyor."

İstifa protestoları için ne dedi?

"Herkesin görüşüne saygılıyım, istifa konusunda aynı görüşe sahip değilim. Yönetimdeki arkadaşlarım da değiller. Konuşulanlar var, bilinip konuşulmayanlar var. Bilin ki rakiplerimiz 1 efor sarf ediyorsa Fenerbahçe'nin en az 5 efor sarf etmesi gerekiyor. İstifa çağrıları ile aynı kanaatte değilim. Geldiğimizden beri hangi şartlarda bu görevi yerine getirmeye çalıştığımızı tarih yazacaktır. Her türlü gönülden, samimi protesto ve eleştiriye boynumuz kıldan incedir. Taraftar hancıdır, gerisi yolcudur. Gönülden ve samimi her türlü eleştiriye saygımız sonsuzdur."

"Taraftarlarının, kötü giden bir maçta 'Üç üç' diye bağırmaları, beraberliği yakalayacak penaltıda ıslıklamaları, rakip gol kaçırınca ah vah yapmaları yakışıyor mu? Başkanınıza istediğiniz kadar kızın ama maç sonuna bırakın. Taraftarlarımız, şanssızlık unsurunu unutmasın. 5 penaltı aldık, 3'ünü kaçırdık. Basketbolda en iyi takımlara karşı son topta yenildik. 4 maçın 2'sini alsan tablo bambaşka olacaktı. Merak etmesinler Fenerbahçe yükselişe geçecek."

Şampiyonluk için ne söyledi?

"Beni yıpratmaya çalışıyorlar ama ben bu dayanıklılık testini geçtim. Mevcudiyetimizin zarar verdiğine inanırsam ona göre davranırım. Neden bu olaylar başka kulüplerde yaşanmıyor? araftarlarımız kendilerini sorgulasın, tuzağa düşmesin. Bu oyuna gelmesinler. Bizim şampiyonluklarımız her zaman zor olmuştur. Bu sezon da olacaksa yine zor olacaktır. Şampiyonluk şansımız devam ediyor. En iyi kadro bizde. Sistemsel değişikliklerle araya kadar farkı kapatacağız. Devre arasında da gerekeni yapacağız."

Seçim kararı alacak mı?

"Genel kurula gitmeyeceğiz. Yapacaklarımıza inanıyoruz. Varsa aday çıksın, ona göre değerlendirelim. Biz kendimize inanıyoruz. Hedeflere ulaşamayacağımızı anladığımız gün bırakırız zaten. Er meydanına gelmek isteyen varsa, oraya da geliriz."