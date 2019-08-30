Seyir halindeki İETT otobüsü alev aldı!

TEM karayolu Sultangazi sapağında bir adet İETT aracı seyir halindeyken yanmaya başladı. Halen devam eden yangına müdahale sürüyor...
30 Ağustos 2019 Cuma 00:04
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