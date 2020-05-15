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Seyir halindeki aracın motor kısmı alev alev yandı

Gaziantep’te seyir halindeki bir aracın motor kısmında çıkan yangın, büyük çapta maddi hasara neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 18:03:35 -
Seyir halindeki aracın motor kısmı alev alev yandı

Gaziantep’te seyir halindeki bir aracın motor kısmında çıkan yangın, büyük çapta maddi hasara neden oldu.


Edinilen bilgiye göre olay, Şahinbey ilçesi Güvenevler Mahallesi 10 numaralı sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 LP 8399 plakalı otomobilin motor kısmı seyir halindeyken yanmaya başladı. Olayı fark eden sürücü, aracı hemen durdurup kendini dışarı attıktan sonra itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, aracın motor kısmında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.


Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

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