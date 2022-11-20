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Yerel Seyir halindeki araç alev topuna döndü
Yerel

Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Denizli’de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 11:49:00 -
Seyir halindeki araç alev topuna döndü

 

Yangın, Kale ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; kent merkezine seyir halinde olan A.L. idaresindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmı alev aldı.

Sürücü, yol kenarına çektiği araçtan kendini dışarıya atıp, itfaiyeyi arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler alev topuna dönen aracı kısa sürede söndürdükten sonra soğutma çalışmalarına geçti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından yanan araç kullanılamaz hale geldi.

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