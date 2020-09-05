Şeyh Tufeyli cuma hutbesinde Macron'a ateş püskürdü

Lübnan’ın Başkenti Beyrut’ta 4 Ağustos'ta kenti adeta yerle bir eden şiidetli bir patlama meydana gelmişti. Beyrut Limanı’nda yaşanan korkunç patlamada en az 200 kişi ölürken binlerce kişi de yaralandı. Şiddetli patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda saklanan 2 bin 750 ton amonyum nitratın neden olduğu açıklanmıştı.

Olayın ardından ülkede düzenlenen protestolar nedeniyle Lübnan hükümeti istifa etmişti. Bunu fırsat bilen sömürgeci Fransa ülkede kendisine bağlı yeni bir yönetim oluşturmak için harekete geçti.

Macron'un sömürge iştahı kabardı

Beyrut'ta yaşanan patlamanın ardından Ağustos ayı içerisinde Lübnan’a 2 ziyaret gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’a ülkenin içişlerine müdahale ettiği gerekçesiyle büyük tepki gösterildi.

Şeyh Tufeyli sert çıktı

Lübnan'ın Şii alimlerden ve Hizbullah’ın ilk Genel Sekreteri Şeyh Subhi Tufeyli, Macron’un peş peşe ziyaretleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Şeyh Tufeyli dünkü Cuma namazında verdiği hutbede Fransa Cumhurbaşkanının Lübnan’a düzenlediği ziyaretlerle ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Macron’un Lübnan’a olan ilgi ve alakasının ‘şefkati’nden dolayı olmadığının altını çizen Tufeyli bunu böyle görenlerin yanlış düşündüğünü belirtti. Tufeyli "Fransa'yı Hristiyanlar için şefkatli ülke olarak görenler veya İran'ı Şiiler için şefkatli ülke olarak görenler çok yanlış görüyordur." dedi.

Macron'u işgalci generale benzetti

Macron’u, Fransız komutanı General Henri Gouraud’a benzeten Şeyh Tufeyli, Macron’un da Lübnan’a işgalci olarak geldiğini kaydederek Lübnanlı siyasilerin de Fransa’ya boyun eğdiğini belirtti.

Tufeyli "Gouraud ülkeleri işgal için gelmişti, Macron da şu anda aynı düşünceyle yeni işgalci olarak geliyor." ifadelerini kullandı.

Şeyh Tufeyli, şöyle konuştu;

"Lübnan'daki siyasi kesimin tümü Macron'a boyun eğdi. Eğer ülkede toplumsal, ekonomik ve güvenlik alanlarını yıkan bir felaket var düşüncesiyle buna başvurmuşsanız, bu yıkıma yol açan sizlersiniz. (Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Fransız komutanı General Henri) Gouraud ülkeleri işgal için gelmişti, Macron da şu anda aynı düşünceyle yeni işgalci olarak geliyor."

Şeyh Tufeyli, başkentte yaşanan patlamanın ardından düzenlenen protestolar sonrası hükümetten istifa eden Hassan Diyab'ın yerine Mustafa Edib'in hükümeti kurmakla görevlendirilmesine ise dikkat çeken bir yorum getirdi.

Tufeyli, görevin Mustafa Edib'e verilmesinde Lübnanlı siyasi partilerin hiç rolü olmadığının altını çizdi.