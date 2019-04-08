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Şeyh Edebali Türbesi’nde ziyaretçi sayısında hedef 1 buçuk milyon

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin kayınpederi ve devletin manevi olan Şeyh Edebali Türbesi’nin 2018 yılında 1 milyon 6 bin 310 kişi ziyaret ederken, 2019 hedef 1 buçuk milyon ziyaretçi.

08 Nisan 2019 Pazartesi 14:02
Şeyh Edebali Türbesi’nde ziyaretçi sayısında hedef 1 buçuk milyon

TRT 1 ekranlarında izlenme rekorları kıran ’Diriliş Ertuğrul’ dizisi 5’inci sezonun yaşarken, dizi sonrası Bilecik’te bulunan Şeyh Edebali Türbesi ve Söğütte bulunan Ertuğrul Gazi Türbesine ziyaretçi akını oldu. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin kayınpederi ve devletin manevi olan Şeyh Edebali Türbesi’nin bulunduğu Bilecik’e 2018 yılında 1 milyon 6 bin 310 kişi gelirken, bu sayı 2019 yılında 1 buçuk milyon olması tahmin ediliyor.

"Bilecik, Ertuğrul Gazi’nin alnının teri, Şeyh Edebali Hazretlerinin gözünün feri, Osman Gazi’nin atının ayak izlerinin bulunduğu yer"

Şeyh Edebali Türbesi Alan Sorumlusu Bilecik Belediyesi çalışanı Engin Beyce, 2018 yılında 1 milyon 6 bin 310 kişinin bu bölgeye geldiğini anlatarak, "Şeyh Edebali Hazretlerinin metfun bulunduğu bu bölgedeyiz. Dolayısıyla Bilecik’imizin de aynı zamanda eski yerleşim alanı. Ertuğrul Gazi’nin alnının teri, Şeyh Edebali Hazretlerinin gözünün feri, Osman Gazi’nin atının ayak izlerinin bulunduğu, diriliş kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik’imizde bu güzide topraklarda Türkiye’mizin tüm illerinden gelen, yurt dışından gelen yurttaşlarımızı ağırlamanın mutluluğu ve gayreti içerisindeyiz. Turizm açısından da değerlendirecek olursak 2018 yılı Aralık ayı sonunda 1 milyon 6 bin 310 kişiyi burada, bu topraklarda misafir ağırladık. 2019 yılında başladığımızda Nisan ayına kadar 120 bin gibi rakamlara ulaştık. Hedefimiz 2019 yılında bu rakamların 1 milyon 500 bin kişiye çıkarmak inşallah. Mart ayında özellikle Bilecik ilimizde bulunan okullardaki öğrencilerimiz tarih derslerini bu bölgede görmeleri de ayrı bir gurur yaşattı tabi ki bizlere burada" dedi.

"Misafirlerimiz Bilecik’e gelince dolu dolu bir gün geçirecekler"

Beyce, Bilecik’e il dışından gelen misafirlerin dolu dolu bir gün geçirerek, kentten ayrılacaklarını anlatarak, "Şeyh Edebali Hazretlerinin metfun bulunduğu bu bölgeye geldiklerinde tabi ki Şeyh Edebali Hazretlerinde dualarını ettikten sonra hemen yan tarafta da Şeyh Edebali Hazretlerinin kızının ve eşinin kabirleri var. 36 basamak aşağıya indikten sonra Şeyh Edebali Hazretlerinin dizinin dibinde 36 padişahımızın hayat hikâyesini anlatan Osmanlı Padişahları Tarihi Şeridi’ni gezecekler. Burada rehberlerimizle beraber gelen misafirlerimize tarihimiz hakkında bilgiler veriyoruz. Şeridimizi gezdikten sonra onları 9 dakika sinevizyon salonumuzda misafir edeceğiz. Sinevizyon salonunda da Şeyh EdebaliHazretleri Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu anlatacak kendilerine. Yine bizler Bilecik’i anlatırken ilklerin şehri diye anlatıyoruz çünkü Osmanlı döneminde yapılan ilk yapılar bu bölgeye yapılmış. Yol boyundan aşağıya inerken sol tarafta Osmanlı Camisini gördükten sonra Orhangazi Camisi hemen vadinin içersin de Karacalar Cami, Emirler Cami, Emirler Hamamı, Süleyman Paşa Hamamı, yine Osmanlı döneminde yapılan ilk aş evi imalathane dediğimiz yapı ipek yolunun üzerinden geçen imalathaneyi de ziyaret etme fırsatları var. Yine bu bölgeden ayrıldıktan sonra hemen şehir merkezimizde de belediyemiz tarafından şehrimize hizmete kazandırılan Yaşayan Şehir Müze’mizi ziyaret edecekler. Yine Kültür Müdürlüğümüze ait de şehir merkezimizde tekrar bir müzemiz var onu da ziyaret etme fırsatları var. Bu bölgemizden ayrıldıktan sonra da Söğüt ilçemize giderken yol boyunda Küre beldesinde koyluk bir tepe üzerinde Dursun Fakıh Hazretlerini de ziyaret etme fırsatları var. Hemen ilerledikten sonra kendilerini karşılayan yapıda Söğüt’ümüzün girişinde Ertuğrul Gazi Hazretlerinin türbesini ziyaret edecekler. Yine çarşı merkezinde 2. Abdülhamit Külliyesi, Kaymakam Çeşmesi ve Ertuğrul Gazi’nin Söğüt’e gelip ilk kazma vurup yaptığı Kuyulu Mescit. Caminin içerisinde bir kuyu. O tarihimizi de orada anlatan rehberlerimizle beraber dolu, dolu bir gün geçirme fırsatları olacak misafirlerimizin" dedi.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 14:02
  1. Bilecik
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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