Şeyh Ahmed Yasin’i rahmetle anıyoruz

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Siyonist İsrail’e ağır darbe vurulan iki ayrı intifadanın liderliğini yapan, felçli olmasına rağmen mücadele saflarında en önde yer alan Şeyh Yasin, ümmetin de rol modeli olmuştu. Şeyh Ahmed Yasin, 22 Mart 2004 tarihinde camide sabah namazını kılmasının ardından işgalci Siyonistlerin savaş uçakları tarafından fırlatılan füzelere hedef olarak şehit olmuştu. Aynı saldırıda ikisi Ahmed Yasin’in yardımcısı olmak üzere 9 kişi daha hayatını kaybetmişti.