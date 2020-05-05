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Yerel

Seyahat yasağı kalktı Bodrum'a akın başladı

Muğla'nın tatil cenneti Bodrum'da seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte başka şehirlerden gelen araç sayısında artış yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 14:37:00 -
Seyahat yasağı kalktı Bodrum'a akın başladı

Seyahat kısıtlamasının Muğla'da kaldırılmasıyla birlikte Bodrum'un girişinde yapılan trafik uygulaması en üst seviyeye çıkarıldı. İlçeye giren araçları tek tek kontrol eden güvenlik güçleri, vatandaşların adres bilgilerini alarak ateş ölçümü yaptı. Özellikle başka illerin plakasını taşıyan araçlarda artış gözlenen ilçeye yazlıkçıların gelmeye başladığı öğrenildi.

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