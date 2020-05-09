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Aktüel

Seyahat belgesi olmadan gezen 2 kişi jandarmaya yakalandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde seyahat izin belgesi olmadan dolaştıkları belirlenen 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 15:50:36 -
Seyahat belgesi olmadan gezen 2 kişi jandarmaya yakalandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde seyahat izin belgesi olmadan dolaştıkları belirlenen 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.


Dün akşam saat 20:00 sıralarında Bursa’nın Harmancık ilçesindeki jandarma yol kontrol noktasından, içinde bulundukları araçla yolda bulunan yön levha ve işaretlerini ezerek kaçan A.Ç. ve N.D., Tavşanlı ilçesi Balıköy beldesinde jandarma önleyici kolluk devriyesi esnasında yakalandılar. Yapılan kontrolde, her iki kişinin de seyahat izin belgeleri olmadan Balıkesir ve Bursa illerinden geçerek Balıköy beldesine kadar seyahat ettikleri tespit edildi.


A.Ç. ve N.D.’ye Harmancık İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından da adli işlem başlatılırken, Korona virüs (Covid -19) tedbirleri kapsamında 3 bin 150’şer TL idari yaptırım uygulandı.

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