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İSLAM Şevval ayı bitti mi? Şevval ayı orucu ne zamana kadar tutulabilir?
İSLAM

Şevval ayı bitti mi? Şevval ayı orucu ne zamana kadar tutulabilir?

Ramazan ayının ardından şevval ayında altı gün oruç tutmak son derece önemlidir. Ramazan ayının ardından henüz şevval ayı orucu tutamayanlar 'Şevval ayı bitti mi?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, şevval ayı orucu ne zamana hangi güne kadar tutulabilir?

Yeniakit Publisher
2022-05-17 23:00:00 -
Şevval ayı bitti mi? Şevval ayı orucu ne zamana kadar tutulabilir?

2 Mayıs Pazartesi günü ramazan bayramının birinci günüyle birlikte şevval ayı başladı. Şevval ayı orucu tutmak isteyenler ise 'Şevval ayı ne zaman son?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Şevval ayı bitti mi? Şevval ayı orucu ne zamana kadar tutulabilir?

2 Mayıs'ta başlayan şevval ayı 30 Mayıs Pazartesi günü sona erecek. 31 Mayıs Salı günü ise zilkade ayı başlayacak. Bu sebeple altı gün orucunu tutmak isteyenler peş peşe ya da aralıklarla ayın 30'una kadar oruçlarını tutabilir.

Şevval ayı orucunun önemi nedir?

Ramazan’dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 421, 422).

Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan’da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan’da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.

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