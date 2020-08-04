Şevki Yılmaz'dan uyarı üstüne uyarı: Çıkardığınız bu yasalar kadını şiddetten kurtardı mı?

Bir döneme damgasını vuran Milli Görüş Hareketi'nin simge isimlerinden Şevki Yılmaz, kadına ve çocuğa şiddetin kaynağını işaret eden açıklamalarda bulundu.

Çıkarılan yasalar Batı'nın örfüne göre

Superhaber'den Hülya Okur'un sorularını cevaplayan Yılmaz, ''Şimdi kadına ve çocuğa şiddet, dini hayattan çıkaran laik düzenin, dini hayattan çıkaran sistemin mahsülüdür. Din eğitimi ve ahlak eğitimi olmadan devlet huzurlu olmaz, aile huzurlu olmaz. Konfüçyüs'ün dediği gibi ''Ahlaklı toplumların yasalara ihtiyacı yoktur. Ahlaksız toplumların da yasalara ihtiyacı yoktur'' Çıkardığınız bu yasalar şimdi, kadını dövmekten kurtardı mı? Tam aksine Batı'nın örfüne göre... Batı'da şimdi bir erkeğe desen ki 'eve yaklaşma' yaklaşmaz. Çünkü parayı karısından fazla sever. Para vermemek için yaklaşmaz. Bizim örfümizde bu yok.'' ifadelerini kullandı.

"Allah'ı seven herkesi sever"

''Mühim olan aileleri ayırmak değil'' diyen Yılmaz, "Mühim olan onları kucaklaştırıcı, aşkı ve sevgiyi arttırmanın yollarını bulmaktır. Sevgi olmadan olmaz. Sevginin merkez üssü de yaratıcıdır. O sevildi mi herkese yetiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: HaberVakti