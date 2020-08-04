  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Şevki Yılmaz'dan uyarı üstüne uyarı: Çıkardığınız bu yasalar kadını şiddetten kurtardı mı?

Rize eski milletvekili Şevki Yılmaz, katıldığı bir canlı yayında "Kadına ve çocuğa şiddetin kaynağının laik düzenin mahsulüdür" vurgusunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 22:41:00 - 2020-08-04 22:43:06
Şevki Yılmaz'dan uyarı üstüne uyarı: Çıkardığınız bu yasalar kadını şiddetten kurtardı mı?

Bir döneme damgasını vuran Milli Görüş Hareketi'nin simge isimlerinden Şevki Yılmaz, kadına ve çocuğa şiddetin kaynağını işaret eden açıklamalarda bulundu.

Çıkarılan yasalar Batı'nın örfüne göre

Superhaber'den Hülya Okur'un sorularını cevaplayan Yılmaz, ''Şimdi kadına ve çocuğa şiddet, dini hayattan çıkaran laik düzenin, dini hayattan çıkaran sistemin mahsülüdür. Din eğitimi ve ahlak eğitimi olmadan devlet huzurlu olmaz, aile huzurlu olmaz. Konfüçyüs'ün dediği gibi ''Ahlaklı toplumların yasalara ihtiyacı yoktur. Ahlaksız toplumların da yasalara ihtiyacı yoktur'' Çıkardığınız bu yasalar şimdi, kadını dövmekten kurtardı mı? Tam aksine Batı'nın örfüne göre... Batı'da şimdi bir erkeğe desen ki 'eve yaklaşma' yaklaşmaz. Çünkü parayı karısından fazla sever. Para vermemek için yaklaşmaz. Bizim örfümizde bu yok.'' ifadelerini kullandı.

"Allah'ı seven herkesi sever"

''Mühim olan aileleri ayırmak değil'' diyen Yılmaz, "Mühim olan onları kucaklaştırıcı, aşkı ve sevgiyi arttırmanın yollarını bulmaktır. Sevgi olmadan olmaz. Sevginin merkez üssü de yaratıcıdır. O sevildi mi herkese yetiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: HaberVakti

"Kadının beyanı esastır" kararı sonrası kışın soğuğunda eski bir arabada kalıyor! "Avrupa aileyi parçalayarak zafer elde etmiştir"

Gündem

"Kadının beyanı esastır" kararı sonrası kışın soğuğunda eski bir arabada kalıyor! "Avrupa aileyi parçalayarak zafer elde etmiştir"

Sözleşmeden çekildiğini duyuran Polonya, İstanbul Sözleşmesi'ni ifşa etti! 'Genç nesilleri...'
Sözleşmeden çekildiğini duyuran Polonya, İstanbul Sözleşmesi'ni ifşa etti! 'Genç nesilleri...'

Dünya

Sözleşmeden çekildiğini duyuran Polonya, İstanbul Sözleşmesi'ni ifşa etti! 'Genç nesilleri...'

'İstanbul Sözleşmesi' için flaş açıklama: Artık imkanı kalmadı, çekiliyoruz
'İstanbul Sözleşmesi' için flaş açıklama: Artık imkanı kalmadı, çekiliyoruz

Gündem

'İstanbul Sözleşmesi' için flaş açıklama: Artık imkanı kalmadı, çekiliyoruz

Yusuf Kaplan'dan sert tepki: KADEM bunlarla aynı karede olmayı hazmedebiliyor mu?
Yusuf Kaplan'dan sert tepki: KADEM bunlarla aynı karede olmayı hazmedebiliyor mu?

Gündem

Yusuf Kaplan'dan sert tepki: KADEM bunlarla aynı karede olmayı hazmedebiliyor mu?

İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkan eski Aile Bakanı'na olay gönderme: Erdoğan'ı da mı manidar buldunuz?
İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkan eski Aile Bakanı'na olay gönderme: Erdoğan'ı da mı manidar buldunuz?

Gündem

İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkan eski Aile Bakanı'na olay gönderme: Erdoğan'ı da mı manidar buldunuz?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı