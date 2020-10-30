Sevindiren haber! Buse'ye ulaşıldı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuştuğu depremzede Buse, enkazdan çıkarıldı.
İzmir'de meydana gelen şiddetli depremin ardından yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Büyük sarsıntının ardından deprem bölgesine giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bayraklı’da enkaz altındaki bir kişiyle telefonda konuştu.
Bakan Pakdemirli'nin “Biraz sakin ol, sana ulaşmaya çalışacağız. Herhangi bir gürültü duyuyor musun Buse? Tamam, ayaklarının ucunda bir gürültü duyuyorsun. Tamam; sakin ol.” dediği Buse enkazdan çıkarıldı.
Depremin ardından incelemelerde bulunmak üzere bölgeye giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, enkaz altındaki vatandaşla telefonda görüştü. Enkaz altındaki Buse'nin "Köpekleri salın ben de kedi sesi çıkarayım" sözleri herkesi duygulandırdı.