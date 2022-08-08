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Sevilla, Marcao'nun ardından Galatasaray'dan Victor Nelsson'u da kadrosuna katmak istiyor. İspanyol ekibi, teklifini yükselterek sarı-kırmızlı takımın kapısını yeniden çalacak.

Yeniakit Publisher
2022-08-08 14:40:00 -
Sevilla'nın inadı inat! Aslan'ın stoperine göz diktiler...

Sevilla, Marcao'nun ardından Galatasaray'dan Victor Nelsson'u da kadrosuna katmak istiyor. İspanyol ekibi, teklifini yükselterek sarı-kırmızlı takımın kapısını yeniden çalacak.

Sevilla’nın Victor Nelsson ısrarı sürüyor.

Ntv Spor'a göre; Galatasaray’dan Marcao’yu bonuslar dahil 15 milyon Euro’ya renklerine katan İspanyol ekibi, Danimarkalı stoperi de istiyor.

Sevilla’nın Nelsson için 12 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti ancak sarı-kırmızılılar, bu rakamı düşünmeden reddetti. İspanyol ekibi, teklifini yükselterek Galatasaray’ın kapısını yeniden çalacak.

Yönetim, sözleşmesinde “25 milyon Euro’ya serbest kalır” maddesi bulunan Nelsson için minimum 20 milyon Euro talep ediyor.

Teknik heyetin takımda kalmasını istediği 23 yaşındaki stopere maaş zamlı yeni bir sözleşme önerilmesi de gündemde. Geçen sezon başında Kopenhag’tan 7 milyon Euro bedel ile transfer edilen Victor Nelsson, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 46 maçta 1 gol kaydetti.

 

 

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