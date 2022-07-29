Sevilla, Galatasaray'ı çok kızdıracak!

Galatasaray'dan Marcao'yu kadrosuna katan La Liga ekibi Sevilla, bu kez bir diğer stoper Victor Nelsson için Sarı-Kırmızılılar'ın kapısını çalacak.

Sevilla, bu yaz transfer döneminde uzun süredir kadrosuna katmak istediği Marcao için mutlu sona ulaşmıştı.

Brezilyalı stoperi 15 milyon Euro karşılığında kadrosuna katan Sevilla, bu kez Galatasaray'ın bir diğer stoperi Victor Nelsson'u da kadrosuna katmak istiyor.

Diego Carlos hem de Joules Kounde'nin takımdan ayrılması sonrası stopere takviye yapmak isteyen La Liga ekibi, 23 yaşındaki Nelsson için harekete geçti.

Yine haberde yer alan bilgiye göre; Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Galatasaray'da iyi bir uyum yakalayan Marcao ve Nelsson ikilisini İspanyol ekibinde buluşturmak istiyor.

Hürriyet'e göre; Galatasaray'ın ayrılığına sıcak bakmadığı Nelsson, geçtiğimiz sezon başında Danimarka ekibi Kopenhag'dan 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.

Danimarkalı stoper geçtiğimiz sezon Galatasaray adına çıktığı 48 maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.