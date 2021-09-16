Sevilay Yılman İP - HDP kucaklaşması için devrede

HaberTürk’te kalem oynayan Sevilay Yılman, ülkücü geçinen İYİ Parti ile terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP’yi aynı safa çekmek için uğraşmaya başladı. 2019 seçimlerine HDP ile işbirliği yaparak girmesi nedeniyle İYİ Parti’ye gelen tepkileri unutturarak 2023 seçiminin şimdiden yolunu yapmaya başlayan Yılman, HDP’lilerin Akşener’e yoğun ilgi gösterdiğini ileri sürdü.

Yılman’ın bugünkü yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Bütün bunları Meral Akşener’den, siyasetten filan bağımsız yazıyorum.

Anadolu kan ağlıyor kardeşim.

Evet. Sağ olsun Akşener vesile oldu ve bölge halkının isyanını bizzat yerinde görmeme olanak sağladı ama…

Gördüğüm tablo, karşılaştığım manzaranın bir an evvel değişmesi için bugün ülkeyi yöneten, ekonomiye yön veren iradenin derhal ama derhal bir şeyler yapması lazım.

Aksi halde çok daha acıklı hikayeleri duyacağımız, dinleyeceğimiz bir sona doğru sürükleneceğiz.

Yani durum öyle içler acısı ki…

Artık siyaseti, ideolojileri filan aşan bir tablo var karşımızda.

Şu an kimsenin siyaset miyaset umurunda değil.

Konuştukları, haykırdıkları tek bir konu var; Pahalılık, yoksulluk ve işsizlik!

Ben defalarca gelmişimdir bu bölgeye.

Gerek Başbakan olduğu dönemlerde Erdoğan’la gerekse Başbakanlığı döneminde Binali Yıldırım ile.

Ve çeşitli bakanlar ile.

Evet. O zamanlarda da zenginlik yoktu ama mütevazice; “Allah bin bereket versin!” diyen insanlar vardı ve Kürtlerin yoğun yaşadığı Ardahan, Göle, Kars, Iğdır gibi şehirlerde yaşayanların dile getirdikleri de genellikle demokrasi ile alakalı konulardı.

Şaka gibi ama öyle bir sorun sanki kalmamış artık.

Çünkü ekonomik sıkıntılar o kadar dip yapmış durumda ki…

Daha fazla demokrasi, insan hakları gibi ideolojik temelli sorunlar unutulmuş resmen.

Gerek HDP’ye gerek AK Parti’ye oy veren Kürtlerin tek bir önceliği var artık; o da ekonomik olarak rahatlamak!

Gelelim Meral Akşener’in bölgedeki, sahadaki karşılığına…

Zaman zaman ekibindekilere bile; “Off yeter!” dedirten temposunu şaşkınlıkla izliyorum.

Gittiği her şehirde ya da ilçede anı değerlendirmeye yönelik çabası gerçekten takdire şayan.

İnanılmaz enerjik!

Ancak beni asıl şaşırtan halkın teveccühü.

Samimiyetle söylüyorum…

Bu seyahat eğer İç Anadolu şehirlerinde ya da Marmara veya Ege’de olsa idi Akşener ile ilgili böyle bir analiz yapmazdım.

Çünkü batıda böyle bir teveccüh, karşılık anlaşılabilir bir durum.

Ama İYİ Parti ile ideolojik olarak zıt görülen HDP seçmeninin yoğun olarak yaşadığı bir bölgede böyle bir karşılık bulması gerçekten anlaşılabilir bir durum değil.

Mesela Göle’de…

Şoka girdim gördüğüm manzara karşısında.

Öyle bir kalabalık ve ilgi vardı ki Akşener’e…

Artvin ve Borçka’da sadece esnafı ziyaretle gerçekleşen seyahat Göle’de mecburen mitinge dönüştü.

Hakeza Kars, Iğdır’ın Tuzluca ilçesi, Iğdır aynıydı.

Akşener’i görmek onunla bir kare fotoğraf çektirmek ve en önemlisi ekonomik durumunun feryadını bizzat ona haykırmak isteyen insanların ilgisine ve birbirleri ile yarışına hakikaten hayret ettim.

Mesela Selahattin Demirtaş’a sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve asla HDP’nin dışında bir partiye oy vermeyeceğini söyleyen bir Iğdırlı şöyle dedi; “Benim derdim şu anda ne Kürtlük ne hak ne de hukuk! Ben açım kardeşim. Önce çocuklarımın, karımın karnının doyması lazım. Fikrimiz uymuyor Akşener’le tamam ama ben bu kadının bizi bu yokluktan çıkaracağına inanıyorum. Nihayetinde kadın. Ana. Açlığın, parasızlığın, işsizliğin ne olduğunu herkesten daha iyi anlar diye düşünüyorum. Aday olursa da hiç düşünmeden yanında olurum!”

Bu ifadeler bana neyi hatırlattı biliyor musunuz?

Rahmetli Süleyman Demirel’in tarihe kazınan; “Tencerenin düşürmeyeceği hükümet yoktur! Kaynamayan tencere her iktidarı götürür!” sözünü…

Gerçekten de anladım ki bu seyahat vesilesi ile…

Bu; “Kaynamayan tencere” meselesi çok ama çok özel bir meseleymiş…