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Aktüel SETEM'in düzenlediği senaryo yarışmasında sonuçlar belli oldu
Aktüel

SETEM'in düzenlediği senaryo yarışmasında sonuçlar belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-06 11:20:09 -
SETEM'in düzenlediği senaryo yarışmasında sonuçlar belli oldu

İSTANBUL (AA) - Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM), Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlediği senaryo yarışması sonuçlandı.

Telif hakları konusunda bilinç oluşması için çeşitli faaliyetler yapan SETEM, ikinci kez üniversite öğrencileri ve profesyonellerine yönelik bir eğitim çalışması ve senaryo yarışması gerçekleştirdi.

"Benim Eserim-2" projesi kapsamındaki "Telif Hakları" konulu yarışmaya toplamda 105 eser başvurdu.

Başvurular, başkanlığını Feza Sınar'ın üstlendiği, Mehmet Güleryüz ve Ahmet Çadırcı'dan oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

Yarışma sonucunda Berfin Yaşar'a ait "Mutlu Son", Zeynep Hilal Demirci'ye ait "Hasat" ve Tamer Turan'a ait "Duayen" adlı senaryolar filme çekilmeye hak kazandı.

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