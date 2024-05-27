Sessiz sedasız Paul Onuachu vedalaştı! Peş peşe paylaştılar... Favoriyi elediler

Trabzonspor sezonun son karşılaşmasında kendi evinde Ankaragücü'nü konuk etti 4-2 biten karşılaşmanın sonucunda Ankaragücü Süper Lig'e veda etti. Karşılaşmanın ardından Ankaragücü kulübünde yaşanan üzüntünün farklı bir versiyonu ise Trabzonspor soyunma odasında gerçekleşti.

Trabzonspor taraftarları kendi karşılaşmaları ile kardeş kulüplerine veda etmenin üzüntüsünü yaşıyorken bir yandan da en sevdikleri futbolculardan biri Trabzon'a veda ediyordu. Sezon başında İngiltere'den kiralanan Nijeryalı golcü Paul Onuachu, karşılaşmanın ardından soyunma odasında teknik ekip, kulüp çalışanları ve takım arkadaşları ile duygusal bir veda yaşadı. Öyle ki başarılı futbolcu veda sonrasında basın mensuplarının önünden geçmeyi tercih etmedi. Soyunma odasında duygusal anlar yaşandığı öğrenildi.