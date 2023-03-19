Sessiz kahramanlar! TSK’nın arama köpekleri 78 kişiyi kurtardı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Gemlik'teki Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı’nda üretilip, eğitilerek birliklere gönderilen 29 arama köpeği deprem bölgesinde, 78 kişinin enkazdan kurtarılmasını sağladı, yer tespiti yaparak da yüzlerce kişinin kurtarılmasında rol oynadı. TSK Doğal Afet Arama Kurtarma (DAK) Taburu, 8 köpekle bölgesindeki çalışmalarına devam ederken, Gemlik’teki Tabur Komutanlığı’ndan bölgeye giden 5 köpeğe Adıyaman’daki 3 haftalık çalışmanın ardından döndükleri birlikte madalya verildi.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/sessiz-kahramanlar-tsknin-arama-kopekleri-78-kisiyi-kurtardi-49194