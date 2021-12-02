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Aktüel Servis minibüsü ağaca çarptı: Çok sayıda yaralı var
Aktüel

Servis minibüsü ağaca çarptı: Çok sayıda yaralı var

Antalya'nın Manavgat ilçesinde okul servis minibüsünün ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü ile 7 öğrenci yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 20:56:00 -
Servis minibüsü ağaca çarptı: Çok sayıda yaralı var

R.S'nin kullandığı 07 C 74110 plakalı servis minibüsü, Karacalar Mahallesi Yeniköy Sokak'ta yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada, sürücü ile araçtaki öğrenciler M.Ö.Ş. (16), H.Ç. (18), M.Ç. (17), E.T. (15), M.E.S. (17), E.Ö.Ö. (17) ve O.K.A. (14) yaralandı.

Ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

 

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