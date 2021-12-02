Servis minibüsü ağaca çarptı: Çok sayıda yaralı var
Antalya'nın Manavgat ilçesinde okul servis minibüsünün ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü ile 7 öğrenci yaralandı.
R.S'nin kullandığı 07 C 74110 plakalı servis minibüsü, Karacalar Mahallesi Yeniköy Sokak'ta yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada, sürücü ile araçtaki öğrenciler M.Ö.Ş. (16), H.Ç. (18), M.Ç. (17), E.T. (15), M.E.S. (17), E.Ö.Ö. (17) ve O.K.A. (14) yaralandı.
Ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.