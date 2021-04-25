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Ekonomi Servis araçlarında 12 yaş sınırı kaldırıldı mı? Okul servis araçları yaş sınırı uzatıldı mı?
Ekonomi

Servis araçlarında 12 yaş sınırı kaldırıldı mı? Okul servis araçları yaş sınırı uzatıldı mı?

Okul servis araçları yaş sınırı 2021 Okul servis araçlarında 12 yaş sınırı kalktı mı? Servis araçlarında 12 yaş sınırı kaldırılacak mı? Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik çerçevesinde 12 yaşını doldurmuş okul servis araçları 1 Temmuz 2021'e kadar okul servisi hizmeti verebilecek. Eğitim sendikaları okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları 12 yaşından küçük olmalıdır derken, TESK ise okul servis araçlarındaki 12 yaş sınırının salgın bitinceye kadar kaldırılmasını istiyor. Peki servis araçlarında 12 yaş sınırı kaldırıldı mı? Peki servis araçları yaş sınırı 2021 kaç oldu? Okul servis araçları yaş sınırı uzatıldı mı? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 09:58:00 -
Servis araçlarında 12 yaş sınırı kaldırıldı mı? Okul servis araçları yaş sınırı uzatıldı mı?

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, okul servis araçlarında uygulanan yaş sınına ilişkin konuştu. TESK Başkanı Palandöken, yaptığı açıklamada korona salgınından olumsuz etkilenen kesimlerden birinin de servis araçları olduğuna işaret etti.

Okul servis araçları yaş sınırı uzatıldı mı?

Söz konusu araçlarda 12 yaş sınırı şartının bulunduğunu hatırlatan Palandöken, bir yılı kazançsız ve kontak açmadan geçiren bu kesim için yeni araç almanın ya da yenilemenin imkansız olduğunu ifade etti. Palandöken, şunları kaydetti: "2019-2020 yıllarında 12 yaş sınırında olan okul servis araçları için yaş aranmama şartı getirilmişti ve bu süre 1 Temmuz'da sona eriyor. Her yıl bakımı yaptırılan, normal şartlarda değişmesi için neredeyse hiçbir sebep olmayan bu araçlar, salgın döneminde tamamen otoparklarda durdu. Bu esnaf kesimimizin aracını yenileyecek gücü yok. Kısa süre içinde servisçi esnafımızın bu talebi karşılanmalı ve her yıl değil, salgın sonuna kadar 12 yaş şartı kaldırılmalı.

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