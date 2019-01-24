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Sert uyarı: Ülkeyi terk edin yoksa gazınızı, elektriğinizi keserim

Venezuela Ulusal Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülkeyi terk etmeleri için 72 saat verdiği ABD'li diplomatları uyararak bunu yerine getirmedikleri takdirde elektriksiz ve gazsız kalabileceklerini söyledi.

24 Ocak 2019 Perşembe 16:33
Sert uyarı: Ülkeyi terk edin yoksa gazınızı, elektriğinizi keserim

Venezüella Ulusal Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello, "Onlar (ABD'li diplomatlar), gitmeyeceklerini, zira Maduro'yu tanımadıklarını söylüyor. Peki ya ansızın elektrikleri, gazları kesilirse ne olacak? Bu ülkede bulunan bu gibi sorunlarla yaşamak…" ifadelerini kullandı.

'Diplomatik ilişki yoksa ayrıcalıkta yok'

Cabello, "Diplomatik ilişki yoksa, hiçbir ayrıcalık da olmayacak" diye vurguladı. Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Juan Guaido, Nicolas Maduro hükümetinin gayrı meşru olduğunu savunarak, kendini geçici başkan ilan etmişti. Venezüella Devlet Başkanı Maduro, Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun ABD tarafından geçici başkan olarak tanınması üzerine Washington'la tüm diplomatik ilişkileri kestiklerini söylemişti.

Devlet Başkanı Maduro destekçileri ise, ülkenin birçok noktasında ABD ve diğer devletlerden gelen açıklamalara ve muhalefetin girişimine karşı sokaklara çıkmıştı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'yi Venezüella'ya askeri müdahalede bulunmama konusunda uyarmış ve Venezüella'yı desteklemeye devam edeceklerini söylemişti.

Şimdiye dek ABD, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala, Guaido'yu Venezüella devlet başkanı olarak tanıdı.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 16:33
  1. Venezuela Ulusal Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello
  2. venezuela

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