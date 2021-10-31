  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Serpil Benay kimdir? Serpil Benay nereli kaç yaşında?
Medya

Serpil Benay kimdir? Serpil Benay nereli kaç yaşında?

Serpil Benay kim? Son zamanlarda pek çok kişi Serpil Benay’ın kim olduğunu, ne iş yaptığını araştırıyor. Peki, Serpil Benay kim? Serpil Benay mesleği nedir?

Yeniakit Publisher
2021-10-31 12:52:00 -
Serpil Benay kimdir? Serpil Benay nereli kaç yaşında?

Pek çok kişi Serpil Benay’ın kim olduğunu kariyerini merak ediyor. Peki, Serpil Benay şarkıcı mı?

Serpil Benay kimdir? Serpil Benay nereli kaç yaşında?

Serpil Benay, 1982 yılında Zeki Müren'in sahne aldığı Köşk Gazinosunda sahne almaya başladı. Müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Serpil Benay, pek çok filmde de yer aldı.

Pek çok mekanda sahne alan ve assolistler arasına yerleşen Serpil Benay ilk albümünü 1985 yılında çıkardı. Benay, 1985'te çıkarttığı ilk albümü "Mucize" ve ardından 1992 "Bir daha söyle", 2000 "Elimi sallasam ellisi" albümleri ile çıkışını sürdürdü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Kasapoğlu'ndan 2023 açıklaması
Ekonomi

Bakan Kasapoğlu'ndan 2023 açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2023'ün Türkiye için çok önemli bir süreç olduğunu belirterek, "Türkiye artık figüran deği..
Gönül Dağı 39. Bölüm Fragmanı yayınlandı
Medya

Gönül Dağı 39. Bölüm Fragmanı yayınlandı

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın 39. Bölüm Fragmanı yayınlandı.

Babacan'dan Cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı
Siyaset

Babacan'dan Cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay