Pek çok kişi Serpil Benay’ın kim olduğunu kariyerini merak ediyor. Peki, Serpil Benay şarkıcı mı?

Serpil Benay kimdir? Serpil Benay nereli kaç yaşında?

Serpil Benay, 1982 yılında Zeki Müren'in sahne aldığı Köşk Gazinosunda sahne almaya başladı. Müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Serpil Benay, pek çok filmde de yer aldı.

Pek çok mekanda sahne alan ve assolistler arasına yerleşen Serpil Benay ilk albümünü 1985 yılında çıkardı. Benay, 1985'te çıkarttığı ilk albümü "Mucize" ve ardından 1992 "Bir daha söyle", 2000 "Elimi sallasam ellisi" albümleri ile çıkışını sürdürdü.