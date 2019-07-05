Serotonin hormonunun eksikliği nasıl hissedilir? Mutsuz, yorgun ve uykusuz musunuz?

Serotonin insanda mutluluk, canlılık ve zindelik sağlayan, beyinde bulunan hücreler arasındaki kimyasal iletişimdir. Bu iletişim az seviyede gerçekleşince negatif ve endişeli hissetmeye sebep olur. Serotonin eksikliği depresif, karamsar, huzursuz, mutsuz ve güvensiz hislerin oluşmasını sağlar.

Serotonin eksik salgılanmasının sebepleri

Beyin hücrelerindeki serotonin miktarının azalması

Üretilen serotonini alacak alıcı bölgelerin azalması

Alıcı bölgelere serotonin göndermede başarısızlık

Serotonin üretiminde temel amino asitlerden biri olan triptofan yokluğu olabilir.

Serotonin hormonu eksikliğini nasıl anlarız?

Mutsuz ve depresif hissettiğiniz zamanlarda serotonin salgılarınızda bir sorun olmuş olabilir. Bunların dışında serotonn eksikliğini anlamanın 4Seroto sebebi vardır.

1 - Yiyecek tüketimi

Herkesin bildiği gibi, hamburger, çikolata, şekerleme, atıştırmalıklar serotonin hormonunun salgılanmasında oldukça faydalıdır. Sizi mutlu hissettiren yiyeceklerin eksikliğini hissettiğinizde, serotonin hormonunuzun düştüğünü anlayabilirsiniz.

Sevdiğiniz şeker ve karbonhidrat içerikli yiyecekler geçici olarak serotonin miktarını artırıp daha iyi hissetmenizi sağlar. Fakat bir süre sonra aniden hormon düşüklüğü yaşayabilirsiniz.

2 - Uykusuzluk

Aynı huzursuzluk ve bitkinlik, uykusuzluğun vermiş olduğu bir yorgunlukla da hissedilebilir. Devamlı uyumak istiyor, yataktan çıkmak istemiyor ve uykuya doyduğunuzu hissedemiyorsanız, serotonin eksikliğiyle karşı karşıyasınız.

Bununla birlikte birçok başka sebebin, uykusuzluğa destek vermesi, serotonin hormonunun azalmasına sebep olabilir.

3 - Duyusal sorunlar

Bazı insanlar genetik olarak az serotonin üretmeye yatkındır. Araştırmalar yeterli miktarda serotoninin zihinsel yetenekleri geliştirdiğini ve sınırlı zihinsel fonksiyonları ise pekiştirdiğini gösterdi. En belirgin özelliklerinden biri de hafıza üzerindeki etkileridir.

Serotonin hormonunun az miktarda bulunduğu ya da salgılandığı kişiler çeşitli hafıza problemleri yaşamaya eğilimlidir.

4 - Sindirim sistemi

Serotonin beyin ve sindirim sistemi arasında önemli bir iletken ve mesaj taşıyıcıdır. Vücuttaki serotoninin yaklaşık %95’i bağırsaklarda üretilir. Beyine ulaşması için sindirim sisteminin doğru şekilde çalışır vaziyette olması gerekir. Dolayısıyla yeme-içme doğrudan serotonin hormonunu tetikler. Zaten mutlu bir vücut, sağlıklı bağırsaklardan geçer!

Huzursuz bağırsak sendromunun eksikliği giderildiğinde, bu kişilerin normale döndüğü gözlendi. Yani direkt olarak bağırsaklarda üretilen serotonin düzeni, vücudu dengelemiş oluyor.