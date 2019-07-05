0553 313 94 23

Serotonin hormonunun eksikliği nasıl hissedilir? Mutsuz, yorgun ve uykusuz musunuz?

Serotonin insanın mutlu olması, hayata daha sıkı bağlanmasını sağlayan bir hormondur.

05 Temmuz 2019 Cuma 13:53
Serotonin hormonunun eksikliği nasıl hissedilir? Mutsuz, yorgun ve uykusuz musunuz?

Serotonin insanda mutluluk, canlılık ve zindelik sağlayan, beyinde bulunan hücreler arasındaki kimyasal iletişimdir. Bu iletişim az seviyede gerçekleşince negatif ve endişeli hissetmeye sebep olur.  Serotonin eksikliği depresif, karamsar, huzursuz, mutsuz ve güvensiz hislerin oluşmasını sağlar. 

Serotonin eksik salgılanmasının sebepleri

  • Beyin hücrelerindeki serotonin miktarının azalması
  • Üretilen serotonini alacak alıcı bölgelerin azalması
  • Alıcı bölgelere serotonin göndermede başarısızlık
  • Serotonin üretiminde temel amino asitlerden biri olan triptofan yokluğu olabilir.

Serotonin hormonu eksikliğini nasıl anlarız?

Mutsuz ve depresif hissettiğiniz zamanlarda serotonin salgılarınızda bir sorun olmuş olabilir. Bunların dışında serotonn eksikliğini anlamanın 4Seroto sebebi vardır.

1 - Yiyecek tüketimi

Herkesin bildiği gibi, hamburger, çikolata, şekerleme, atıştırmalıklar serotonin hormonunun salgılanmasında oldukça faydalıdır. Sizi mutlu hissettiren yiyeceklerin eksikliğini hissettiğinizde, serotonin hormonunuzun düştüğünü anlayabilirsiniz.

Sevdiğiniz şeker ve karbonhidrat içerikli yiyecekler geçici olarak serotonin miktarını artırıp daha iyi hissetmenizi sağlar. Fakat bir süre sonra aniden hormon düşüklüğü yaşayabilirsiniz.

2 - Uykusuzluk

Aynı huzursuzluk ve bitkinlik, uykusuzluğun vermiş olduğu bir yorgunlukla da hissedilebilir. Devamlı uyumak istiyor, yataktan çıkmak istemiyor ve uykuya doyduğunuzu hissedemiyorsanız, serotonin eksikliğiyle karşı karşıyasınız.

Bununla birlikte birçok başka sebebin, uykusuzluğa destek vermesi, serotonin hormonunun azalmasına sebep olabilir.

3 - Duyusal sorunlar

Bazı insanlar genetik olarak az serotonin üretmeye yatkındır. Araştırmalar yeterli miktarda serotoninin zihinsel yetenekleri geliştirdiğini ve sınırlı zihinsel fonksiyonları ise pekiştirdiğini gösterdi. En belirgin özelliklerinden biri de hafıza üzerindeki etkileridir. 

Serotonin hormonunun az miktarda bulunduğu ya da salgılandığı kişiler çeşitli hafıza problemleri yaşamaya eğilimlidir.

4 -  Sindirim sistemi

Serotonin beyin ve sindirim sistemi arasında önemli bir iletken ve mesaj taşıyıcıdır. Vücuttaki serotoninin yaklaşık %95’i bağırsaklarda üretilir. Beyine ulaşması için sindirim sisteminin doğru şekilde çalışır vaziyette olması gerekir. Dolayısıyla yeme-içme doğrudan serotonin hormonunu tetikler. Zaten mutlu bir vücut, sağlıklı bağırsaklardan geçer!

Huzursuz bağırsak sendromunun eksikliği giderildiğinde, bu kişilerin normale döndüğü gözlendi. Yani direkt olarak bağırsaklarda üretilen serotonin düzeni, vücudu dengelemiş oluyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 13:53
  1. serotonin
  2. serotonin nedir
  3. serotonin nasıl salgılanır
  4. serotonin salgısı nasıl hissedilir
  5. serotonin eksikliği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dicle Elektrik ekibine saldırı
    1. Dicle Elektrik ekibine saldırı
    2. Kayserispor Başkan Yardımcısı Bakır:
    3. Hırsızlık çetesi hırsızlık yaparak..
    4. Bir haftada 50 bin kişi yüzdü
    5. Türkiye’de az sayıda merkezde..
    6. Devrekli Uzman Çavuş Öztaşçı feci..
    7. Sivasspor, yarın topbaşı yapacak
    8. Festival slogan yarışmasıyla başladı
    9. Bodrum Belediyesinden bir ilk
    10. Toyota Hilux için temmuza özel fırsat
    11. Heyelan alanı afet bölgesi kabul edildi
    12. Sivas’ta motor festivali heyecanı..
    13. 600 metrelik yeni yolda çalışmalar..
    14. PTT AŞ’den denizde de ulaşılabilir..
    15. Medipol Başakşehir'de yeni sezon..
    16. Genao, Galatasaraylı seviyor!
    17. Osmaniye'de FETÖ/PDY operasyonu: 6..
    18. PKU hastalığı ile ilgili farkındalık..
    19. Antalya AKEV Üniversitesi öğretim..
    20. TFF’nin Trabzonlu yöneticileri basın..
    21. Akıncı Üssü davası
    22. MKE Ankaragücü’nde Olağanüstü Genel..
    23. Afganistan’da 5 okul daha Türkiye..
    24. Kemal Kılıçdaroğlu çark etti: Biz eski..
    25. Trabzonspor yönetiminden Çaykara..
    26. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    27. Tarıma dayalı ihtisas bölgesinde sona..
    28. Başakşehir Şehir Hastanesi’nin..
    29. Avrupa Şampiyonu judocu altınla..
    30. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik