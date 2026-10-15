  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sel felaketinde yürekleri yakan kayıp! Hafız Mahmut ahirete uğurlandı Sarıyer’de fırtına etkisi: Ticari gemi karaya oturdu Sivrisinekleri bu sirke ile bir seferde kov: Bu yöntemi ilk kez öğreneceksiniz Bakan Göktaş’tan 15 yaş altına sosyal medya yasağı açıklaması! 31 Mart'ı işaret etti Türkiye 9 ayda ne kadar otomobil ihraç etti? En çok satış hangi ülkeye yapıldı? Yunanistan kesenin ağzını açtı! İkametgah değiştirene büyük ödül Neşter vuruluyor: Okan Buruk, Barcelona maçı sonrası 3 futbolcuyu kulübeye çekiyor Küçük yaşta büyük başarı! 3,5 yaşında başladığı işte milyonlara ulaştı Canan karatay zayıflama iğnelerini işaret ederek uyardı: Riski büyük Sadece 1 gramı bile kalp krizine neden olabiliyor! Peki, çorbanın tuzu fazla kaçtıysa ne yapacağız?
Kadın - Aile
9
Yeniakit Publisher
Sivrisinekleri bu sirke ile bir seferde kov: Bu yöntemi ilk kez öğreneceksiniz

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sivrisinekleri bu sirke ile bir seferde kov: Bu yöntemi ilk kez öğreneceksiniz

Sivrisinekler, insan derisini delerek kan emdikleri hâlde çoğu zaman ısırıldığımızı fark etmiyoruz ancak gerekli malzemelerin sağlanması halinde bu yöntemle dolanan sivrisine sürülerini kovabilirsiniz... İşte sivrisinek ısırıklarından korunmak için uygulanabilecek 10 etkili yol... Sivrisinekleri öldürmek ve önlemek için kimyasala gerek yok...

#1
Foto - Sivrisinekleri bu sirke ile bir seferde kov: Bu yöntemi ilk kez öğreneceksiniz

Sivrisinekler, insan derisini delerek kan emdikleri hâlde çoğu zaman ısırıldığımızı fark etmiyoruz. Sivrisinek ısırıklarından korunmak için uygulanan bu yöntem, kimyasal içermeyen alternatifler arasında öne çıkıyor. İşte sivrisinek ısırıklarından korunmak için uygulanabilecek 10 etkili yol.

#2
Foto - Sivrisinekleri bu sirke ile bir seferde kov: Bu yöntemi ilk kez öğreneceksiniz

Sivrisinek ısırığı hakkında merak edilen sorular ve bilimsel cevapları: Sivrisinek ısırdığında neden canımız yanmaz? Sivrisinek ısırdığında çoğu zaman belirgin bir acı hissetmememizin temel nedeni, sivrisineğin derimizi delmek için kullandığı ağız parçalarının çok ince olmasıdır. Sivrisineklerin ağız yapısı, dışarıdan tek bir hortum gibi görünse de birden fazla özel parçadan oluşur. Bu parçalar, sivrisineğin deriyi delmesine ve kan damarlarına ulaşmasına yardımcı olur. İnsan derisinde ağrıyı algılayan sinir uçları bulunur. Ancak sivrisineğin oluşturduğu doku hasarı oldukça küçük olduğundan meydana gelen uyarı her zaman belirgin bir ağrı oluşturmaz. Ayrıca sivrisineğin tükürüğündeki maddeler, kan emme işlemini kolaylaştırır. Bununla birlikte sivrisinek ısırığının kesinlikle ağrısız olduğunu söylemek doğru değildir. Bazı insanlar ısırılma sırasında hafif bir batma, yanma veya acı hissedebilir.

#3
Foto - Sivrisinekleri bu sirke ile bir seferde kov: Bu yöntemi ilk kez öğreneceksiniz

Sivrisinekler derimizi delerken hortum (proboscis) adı verilen ince, iğne benzeri ve son derece gelişmiş bir aparat kullanır. Bu yapının çalışma prensibi ısırmayı hissetmememizi sağlar: Mikro Boyut ve Özel Tasarım: Hortumun uç kısmında deriyi testere gibi kesen mikroskobik bıçaklar bulunur. Bu bıçaklar dokuya çok az temas ederek sinir uçlarının minimum düzeyde uyarılmasına neden olur. Salgıdaki Anestezik Madde: Sivrisinek kan emmeye başlamadan hemen önce tükürüğünü derinin altına enjekte eder. Bu tükürük sıvısının içinde hafif anestezik (uyuşturucu) bileşenler bulunur. Bu maddeler, ısırılan bölgedeki sinir uçlarını geçici olarak uyuşturarak ağrı hissini engeller. Sivrisinek ısırdığını neden hissetmeyiz? Sivrisinek ısırığının çoğu zaman fark edilmemesinde üç temel özellik etkili olur. Birincisi, sivrisineğin son derece ince ağız parçaları kullanmasıdır. Bu yapı, deride sınırlı bir hasara neden olur. İkincisi, sivrisineğin deriye konduktan sonra kan damarını bulmak için hassas hareketlerle beslenmesidir. Üçüncüsü ise insanın bu küçük mekanik uyarıyı her zaman bilinçli olarak algılamamasıdır. Sivrisineklerin insan derisini tamamen uyuşturan güçlü bir anestezik madde salgıladığı yönündeki yaygın iddia bilimsel olarak kesinleşmiş değildir. Dolayısıyla ısırığı fark etmememizin asıl nedeni, sivrisineğin ince ağız yapısı ve oluşturduğu küçük doku hasarıdır. Normalde pıhtılaşan kanımız sivrisinek ısırdığında neden pıhtılaşmaz? İnsan vücudu yaralandığında kan kaybını önlemek için pıhtılaşma sistemini harekete geçirir. Trombosit adı verilen kan hücresi parçacıkları hasarlı bölgeye tutunur ve pıhtılaşma proteinleriyle birlikte kanamayı durdurmaya çalışır. Ancak sivrisinekler, kan emerken bu mekanizmayı yerel olarak etkileyebilen özel maddeler salgılar. Kan emen dişi sivrisinek, deriyi deldiğinde tükürüğünü de dokuya bırakır. Bu tükürükte kanın pıhtılaşmasını zorlaştıran ve trombositlerin bir araya gelmesini engelleyebilen biyolojik bileşikler bulunur. Bazı sivrisinek türlerinin tükürüğünde damarların genişlemesine yardımcı olan maddeler de vardır. Böylece sivrisinek, kanı daha kolay emebilir. Ancak burada önemli bir ayrıntı bulunuyor: Sivrisinek tükürüğü, insan vücudundaki bütün kanın pıhtılaşmasını engellemez. Etki, sivrisineğin beslendiği küçük bölgede ve geçici olarak gerçekleşir.

#4
Foto - Sivrisinekleri bu sirke ile bir seferde kov: Bu yöntemi ilk kez öğreneceksiniz

Sivrisinek ısırdıktan sonra neden kaşınırız? Sivrisinek ısırığından sonra ortaya çıkan kaşıntının temel nedeni, bağışıklık sistemimizin sivrisinek tükürüğündeki yabancı maddelere karşı verdiği tepkidir. Sivrisinek kan emerken derimize yalnızca ağız parçalarını sokmaz, aynı zamanda tükürüğündeki çeşitli proteinleri ve biyolojik maddeleri de bırakır. Bağışıklık sistemi bu maddeleri yabancı olarak algılar ve savunma tepkisi oluşturur. Bu süreçte histamin başta olmak üzere çeşitli kimyasal aracılar salgılanır. Histamin, küçük kan damarlarının genişlemesine ve damar geçirgenliğinin artmasına katkıda bulunur. Bunun sonucunda ısırılan bölgede kaşıntı, kızarıklık ve şişlik gelişebilir. Bazı insanlarda yalnızca küçük bir kabarıklık görülürken bazılarında çok daha belirgin reaksiyonlar oluşabilir. Kaşıntının şiddeti, kişinin sivrisinek tükürüğüne karşı geliştirdiği bağışıklık tepkisine bağlı olarak değişebilir. Isırık anında hissettiğimiz o rahatsız edici kaşıntı, aslında sivrisineğin zehrinden veya kendisinden değil, vücudumuzun bağışıklık sisteminin verdiği tepkiden kaynaklanır: Sivrisinek tükürüğündeki yabancı proteinleri vücudumuz bir tehlike (alerjen) olarak algılar. Bağışıklık sistemi devreye girer ve histamin adı verilen kimyasalları salgılatır.

#5
Foto - Sivrisinekleri bu sirke ile bir seferde kov: Bu yöntemi ilk kez öğreneceksiniz

Histamin, kılcal damarların genişlemesini ve o bölgeye akyuvarların hücum etmesini sağlar. İşte bu kimyasal tepkime ve sinir uçlarının uyarılması, o şiddetli kaşıntı ve kabarma (ödem) hissine yol açır. Sivrisinekten kaynaklanan kaşıntıya karşı neler yapabiliriz? Sivrisinek ısırığından sonra oluşan kaşıntıyı hafifletmek için çeşitli yöntemlerden yararlanılabilir. Soğuk kompres uygulamak: Isırılan bölgeye temiz bir beze sarılmış soğuk paket veya serin kompres uygulanması, şişlik ve kaşıntının azalmasına yardımcı olabilir. Yaklaşık 10 dakikalık uygulama yapılabilir. Buz doğrudan cilde temas ettirilmemelidir. Sabun ve suyla temizlemek: Isırılan bölgenin nazikçe yıkanması, cildin temiz tutulmasını sağlar ve kaşıma nedeniyle gelişebilecek enfeksiyon riskini azaltmaya yardımcı olur. Kaşımaktan kaçınmak: Kaşımak geçici bir rahatlama sağlasa da ciltte tahriş ve küçük yaralar oluşturabilir. Bu durum bakteriyel enfeksiyon riskini artırabilir.

#6
Foto - Sivrisinekleri bu sirke ile bir seferde kov: Bu yöntemi ilk kez öğreneceksiniz

Kaşıntı giderici ürünler kullanmak: Uygun durumlarda kalamin losyonu veya düşük güçlü hidrokortizon içeren kremler kaşıntıyı hafifletebilir. Ürünlerin kullanım talimatlarına uyulmalıdır. Antihistaminik ilaçlar: Şiddetli kaşıntıda bazı antihistaminik ilaçlar yararlı olabilir. Ancak özellikle çocuklarda, hamilelerde ve düzenli ilaç kullanan kişilerde sağlık uzmanına danışılması gerekir. Cildi tahriş eden uygulamalardan kaçınmak: Isırılan bölgeye kolonya, diş macunu, sirke veya yoğun uçucu yağlar sürülmesi bazı kişilerde tahrişe neden olabilir. Kaşıntıyı hafifletmek ve iyileşme sürecini hızlandırmak için evde uygulayabileceğiniz etkili yöntemler şunlardır: Soğuk Kompres: Isırılan bölgeye buz torbası veya soğuk suya batırılmış bir bez uygulamak damarları daraltır, histamin yayılımını yavaşlatır ve kaşıntı hissini dondurur. Karakalem / Karbonat Macuru: Karbonatı biraz suyla karıştırıp macun kıvrımına getirerek ısırığın üzerine sürmek cildin pH dengesini düzenleyerek kaşıntıyı alır. Elma Sirkesi: Doğal antiseptik özelliği sayesinde kaşıntı ve yanma hissini hafifletir. Aloe Vera Jeli veya Kolonya: Serinletici ve yatıştırıcı etkisiyle cildi rahatlatır. Kaşımaktan Kaçınmak: Bölgeyi kaşımak cildin daha fazla histamin salgılamasına, kaşıntının artmasına ve hatta derinin tahriş olup enfeksiyon kapmasına (mikrop kapmasına) yol açar. Sivrisinek ısırmalarını önlemek ve ısırdıktan sonra yapılması gerekenler: 10 önemli yol!

#7
Foto - Sivrisinekleri bu sirke ile bir seferde kov: Bu yöntemi ilk kez öğreneceksiniz

Sivrisineklerle mücadelede yalnızca ısırıldıktan sonra tedbir almak yeterli değil. Sivrisineklerin yaşam alanlarına girişini azaltmak, üreme alanlarını ortadan kaldırmak ve kişisel korunma yöntemlerini uygulamak da önem taşıyor. Sivrisineklerin hedefi olmamak ve ısırık sonrası süreci en rahat şekilde atlatmak için şu 10 altın kuralı uygulayabilirsiniz: Durgun Sulardan Uzak Durun: Ev çevresindeki saksı altlıkları, kovalar veya havuzcuklar gibi durgun su birikintileri sivrisineklerin üreme alanıdır; bunları düzenli olarak boşaltın. Pencere ve Kapılara Sineklik Takın: Evinizi havalandırırken içeri girmelerini engellemek için en kalıcı ve kimyasalsız yöntem pencerelere sineklik takmaktır. Doğal Kovucu Yağlar Kullanın: Okaliptüs, nane, lavanta, citronella (citronella) ve limon otu gibi uçucu yağlar sivrisineklerin koku almasını engeller. Bu yağları cildinize (seyrelterek) veya kıyafetlerinize uygulayabilirsiniz. Akşam Saatlerinde Dikkatli Olun: Sivrisinekler özellikle gün batımından şafağa kadar olan serin ve nemli saatlerde daha aktif olurlar. Bu saatlerde dışarıdayken açık renkli ve uzun kollu giysiler tercih edin. Vücut Kokunuza Dikkat Edin: Sivrisinekler ter kokusunu, laktik asidi ve bazı parfümlerin tatlı/çiçeksi kokularını çok severler. Yaz aylarında sık duş almak ve ağır parfümlerden kaçınmak çekiciliğinizi azaltır. Isırılan Bölgeyi Hemen Temizleyin: Sinek ısırdığı an fark ederseniz, bölgeyi bol sabunlu suyla yıkayarak kalan tükürük artıklarını ve bakterileri uzaklaştırabilirsiniz. Antihistaminik Kremler Bulundurun: Alerjik bünyeye sahipseniz eczanelerden temin edebileceğiniz hafif antihistaminik veya kortizonlu kremler kaşıntıyı anında keser. Vantilatör veya Klima Kullanın: Sivrisinekler zayıf uçuculardır; açık alanda veya odada çalışan bir vantilatörün yarattığı hava akımı onların uçmasını ve hedef bulmasını zorlaştırır. B Vitamini Tüketimini Dengede Tutun: Bazı araştırmalar B kompleks vitaminlerinin vücut kokusunu sivrisinekler için daha az cazip hale getirebileceğini göstermektedir. Cildinizi Asla Yolmayın veya Çizmeyin: Isırık yerinde yara oluşursa mikrop kapma riski artar. Kaşıntıya dayanamıyorsanız tırnaklarınızla kazımak yerine hafifçe üzerine bastırarak (akupresür tarzı) sinirleri şaşırtabilirsiniz. Sivrisineklerle ilgili en çok merak edilen diğer sorular Sivrisinekler neden bazı insanları daha fazla ısırır? Sivrisineklerin insanları bulmasında solunumla dışarı verilen karbondioksit, vücut sıcaklığı ve cildin yaydığı kimyasal kokular önemli rol oynar.

#8
Foto - Sivrisinekleri bu sirke ile bir seferde kov: Bu yöntemi ilk kez öğreneceksiniz

Terleme, cildin kimyasal özellikleri ve çevresel faktörler de sivrisineklerin insanlara yönelmesini etkileyebilir. Bu nedenle aynı ortamda bulunan kişilerden bazıları diğerlerine göre daha fazla sivrisinek ısırığına maruz kalabilir. Erkek sivrisinekler de insanları ısırır mı? Hayır. İnsanlardan ve diğer hayvanlardan kan emen sivrisinekler dişilerdir. Erkek sivrisinekler kan emmez; çoğunlukla bitkisel şeker kaynaklarıyla beslenir. Dişi sivrisinekler de enerji elde etmek için bitkisel şekerlerden yararlanır. Ancak birçok sivrisinek türünde yumurtaların gelişmesi için kan öğününe ihtiyaç duyulur. Sivrisinek ısırığı tehlikeli olabilir mi? Sivrisinek ısırıklarının çoğu geçici kaşıntı ve kızarıklıkla sınırlıdır. Ancak bazı sivrisinek türleri belirli bölgelerde Batı Nil virüsü, sıtma, dang humması ve başka hastalıklara neden olan etkenleri taşıyabilir. Her sivrisinek bu hastalıkları taşımaz. Risk, sivrisinek türüne, coğrafi bölgeye ve hastalık etkeninin çevrede bulunup bulunmadığına bağlı olarak değişir. Sivrisinek ısırığı kaç günde geçer? Basit sivrisinek ısırıklarında kaşıntı, kızarıklık ve şişlik genellikle birkaç gün içinde azalır. Bazı kişilerde bağışıklık tepkisi daha güçlü olduğundan belirtiler daha uzun sürebilir. Şikâyetlerin giderek artması, ısırılan bölgede enfeksiyon belirtileri gelişmesi veya genel sağlık durumunun bozulması hâlinde tıbbi değerlendirme gerekir. Sivrisineklerin kan emme sırrı: Küçük bir ısırık, karmaşık bir biyolojik süreç Sivrisineklerin insanlardan kan emmesi, yalnızca derinin delinmesinden ibaret değil. Bu süreçte sivrisineğin ağız yapısı, tükürüğündeki biyolojik maddeler, insanın pıhtılaşma sistemi ve bağışıklık tepkisi birlikte rol oynuyor. Sivrisinek, kan emebilmek için tükürüğündeki maddelerden yararlanırken insan vücudu bu yabancı maddelere karşı savunma tepkisi oluşturuyor. Sivrisinek ısırığının çoğu zaman fark edilmemesinin temel nedeni, ince ağız yapısı ve ciltte oluşturduğu küçük hasardır. Kan emmesini kolaylaştıran tükürük maddeleri ise vücudun bağışıklık tepkisini tetikleyerek kaşıntı, kızarıklık ve şişliğe neden olabilir. Sonuç olarak sivrisinek ısırığı sonrasında hissedilen kaşıntı, derinin delinmesinden çok vücudun sivrisinek tükürüğüne karşı verdiği bağışıklık tepkisiyle ilişkilidir. Sivrisinek ısırıklarının önlenmesinde ise uygun kovucuların kullanılması, koruyucu kıyafetlerin tercih edilmesi, sineklik ve cibinliklerden yararlanılması ve durgun suların ortadan kaldırılması önem taşıyor. ATB NOT: Lokal anestezik, vücudun sadece belirli bir bölgesindeki ağrı ve acı hissini geçici olarak ortadan kaldıran tıbbi maddelerdir. Kısaca, Sivrisinekler ve lokal anestezik ilişkisi, doğanın en kusursuz mikrocerrahi yöntemlerinden biridir. Sivrisineklerin insanı ısırırken acı hissettirmemesi, tıpkı bir doktorun küçük bir operasyon öncesi bölgeyi iğne veya kremle uyuşturmasına (lokal anestezi) benzer.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Fidan Bakü’de! Aliyev’in ev sahipliğindeki akşam yemeğine katıldı
Gündem

Bakan Fidan Bakü’de! Aliyev’in ev sahipliğindeki akşam yemeğine katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen katılacağı 7. Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konfe..
Bakan Çiftçi’den İstanbul açıklaması: 8 bin personelle tam kadro sahadayız
Gündem

Bakan Çiftçi’den İstanbul açıklaması: 8 bin personelle tam kadro sahadayız

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul’u felç eden kuvvetli sağanak yağışın yol açtığı olumsuzluklara karşı seferberlik ilan edildiği açık..
Besle kargayı oysun gözünü: Alman istihbaratında Mossad şoku
Dünya

Besle kargayı oysun gözünü: Alman istihbaratında Mossad şoku

Almanya'nın eski Federal İstihbarat Servisi (BND) Başkanı August Hanning ile İsrail'in dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın eski direktörü Dan..
İstanbul’da sağanak kabusu! Megakent sular altında kaldı, İBB ekipleri teyakkuza geçti!
Gündem

İstanbul’da sağanak kabusu! Megakent sular altında kaldı, İBB ekipleri teyakkuza geçti!

İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanak yağış kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 50 ila 95 kilogram arasında yağışın düştü..
Halk TV’nin DMM’ye takılan kuyruklu yalanları! İşte tek tek çürütülen haberler
Gündem

Halk TV’nin DMM’ye takılan kuyruklu yalanları! İşte tek tek çürütülen haberler

Muhalif yayınlarıyla gündemden düşmeyen Halk TV’nin arşivi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin yalan..
Vali Gül'den İstanbullulara önemli uyarı: Dışarı çıkmayın!
Gündem

Vali Gül'den İstanbullulara önemli uyarı: Dışarı çıkmayın!

İstanbul’u vuran fırtına ve sağanak yağmur kentte hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Okulların 1 günlüğüne tatil edildiği trafik durma ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23