Ayazağa’da sel felaketi! Araçlar sulara gömüldü, caddeler nehre döndü!

Aniden bastıran kuvvetli yağış nedeniyle caddeler adeta bir nehre dönüşürken, park halindeki ve seyir durumundaki çok sayıda araç tavan seviyesine kadar yükselen sel sularına gömüldü. Yollarda göletlerin oluşması nedeniyle sürücüler araçlarını terk etmek zorunda kalırken, çevredeki binaların ve iş yerlerinin giriş katlarını da su bastı.

Megakentin dört bir yanında benzer manzaralar! Hayat durma noktasına geldi!

Ayazağa’da kaydedilen ürpertici görüntüler felaketin tek noktayla sınırlı kalmadığını gözler önüne sererken, benzer su baskınları İstanbul’un hemen hemen her ilçesinde baş gösterdi. Şehrin birçok ana arterinde trafik felç olurken, alt geçitler, metro girişleri ve cadde boyları su birikintileriyle kaplandı. Vatandaşlar sokaklarda ilerlemekte büyük güçlük çekerken, araçların çaresizce sular altında kaldığı anlar bölgedeki durumun vahametini bir kez daha ortaya koydu.

Ekipler teyakkuza geçirildi! Şiddetli yağış uyarısı sürüyor!

Gelen ihbarlar üzerine afetle mücadele, itfaiye ve belediye ekipleri sel sularının tahliyesi ve mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için il genelinde yoğun bir çalışma başlattı. İş makineleri ve vidanjörlerle su birikintilerine müdahale edilirken, yetkililer olumsuz hava koşullarının etkisini sürdüreceğini belirterek tüm İstanbulluları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve ani sel ile su baskınlarına karşı ekstra tedbirli olmaları hususunda uyardı.

Valilikten tatil kararı ve sokağa çıkma uyarısı! Ekipler teyakkuza geçirildi!

Yaşanan olumsuz hava koşulları ve sel felaketi nedeniyle İstanbul Valiliği yarın il genelindeki tüm okulların tatil edildiğini duyurdu. İstanbul Valisi, can ve mal güvenliğini temin etmek adına vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve tehlikeli alanlardan uzak durmaları yönünde hayati uyarılarda bulundu. Afetle mücadele ve belediye ekipleri ise sel sularının tahliyesi ve mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için il genelindeki aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.