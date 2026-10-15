  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Pentagon Türk silahının peşine düştü: Türkiye ile sessiz sedasız temas kurdular Fransa'daki eylemler Avrupa'ya yayılıyor: Son durağı balkan ülkesi oldu! Restorasyon sırasında fark edildi: Süleymaniye Camii'nin gizli özelliği ortaya çıktı! 6 ay bayatlamayan 'Hatay kömbesi' adıyla tanınan kurabiye: 400 yıllık sır ortaya çıktı Türkiye’nin yerli silahları sahneye çıktı! İşte en dikkat çeken 5 teknoloji Japonya'da bir nükleer reaktörde radyoaktif sızıntı: Askıya aldılar! Faaliyetler geçici olarak durduruldu Sıcak su torbası her derde deva mı? Doğru bilinen yanlışlara dikkat Başka yerde böylesi yok: Dünyanın yüzde 90'ına Türkiye'den gidiyor!
Aktüel
6
Yeniakit Publisher
Tarlada bekledikçe daha da tatlanıyor: Beyaz kabakta hasat başladı! Tanesi 30 kiloya kadar çıkıyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Giriş Tarihi:

Tarlada bekledikçe daha da tatlanıyor: Beyaz kabakta hasat başladı! Tanesi 30 kiloya kadar çıkıyor

Hatay'ın coğrafi işaretli lezzetlerinden olan ve 30 kiloya ağırlığa ulaşan beyaz kabakta hasat başladı. Altınözü ilçesinde hasat edilen kabağın kilogram fiyatı 12 TL ile 17 TL arasında değişiyor.

#1
Foto - Tarlada bekledikçe daha da tatlanıyor: Beyaz kabakta hasat başladı! Tanesi 30 kiloya kadar çıkıyor

Türkiye'nin verimli topraklarından Hatay'da yaz mevsiminin sona ermesiyle birlikte birçok tarımsal ürünün hasadında sona gelindi. Altınözü ilçesi Akdarı Mahallesi'nde tescilli lezzet beyaz kabakta hasat başladı. Bu yılın ilk aylarında etkili olan yağışlar beyaz kabakta hasadın gecikmesine sebep oldu. Geç ekimi yapılarak hasadı yapılan kabakta, tarladaki fiyatının 12 ila 17 TL iken manav tezgahlarında ise 20 ila 25 TL civarında satışı yapılıyor.

#2
Foto - Tarlada bekledikçe daha da tatlanıyor: Beyaz kabakta hasat başladı! Tanesi 30 kiloya kadar çıkıyor

Tarladan toplanan kabaklar, römorklara konularak depolara gönderiliyor. Depoda bir süre bekleyen kabaklar; İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara ve kent içine dağıtılıyor. Her yıl kabakta hasadın daha iyi olduğunu ifade eden Erkan Zan, bu yılki 10 dönümlük tarladan 45 ton rekolte beklediğini söyledi.

#3
Foto - Tarlada bekledikçe daha da tatlanıyor: Beyaz kabakta hasat başladı! Tanesi 30 kiloya kadar çıkıyor

"BU YIL 10 DÖNÜMLÜK TARLAMIZEAN 45 TON REKOLTE BEKLİYORUZ" Bu yılki hasatta 10 dönümlük tarlada 45 ton rekolte beklediklerini ifade eden çiftçi Erkan Zan, "Burası Hatay'ın Altınözü ilçesi Akdağ Mahallesi. Bu tarlamız 10 dönüm. Hatay'a özgü, tescilli Beyaz Menteş kabağı yetiştiriyoruz. Çok şükür, bu yıl hasadımız geçen yıllara göre oldukça iyi. Kabakların ekimi yaklaşık 15 Mart ile 15 Nisan arasında yapılıyor. Ancak bu yıl hava şartları nedeniyle hasat 15-20 gün gecikti. Kabak tarlada ne kadar kurursa tatlılık oranı da o kadar iyi oluyor. Beyaz Menteş kabağından yapılan tatlı, Hatay'a özgü ve birinci sınıf bir lezzet olarak biliniyor. Çıtır kabak tatlısı olarak da tercih ediliyor. Bu yıl tarladaki kabakların kilogram fiyatı 12 ila 17 TL arasında değişiyor. Geçen yıl fiyatlar 10-12 TL civarındaydı. Manavlarda ise kilogram fiyatı 20 ila 25 TL arasında satılıyor. Biz üç arkadaş çalışıyoruz. Abimle birlikte, yanımızda çalışan Suriyeli bir arkadaşımız da var. Kabakları römork ve araçlarla depomuza taşıyoruz. Ürünlerimizin bir bölümünü İstanbul, Bursa, Ankara ve İzmir gibi şehirlere gönderiyoruz. Hatay'a özgü tatlısı nedeniyle büyük kabaklarımızı ise Hatay'a veriyoruz. Bu yıl 10 dönümlük tarlamızdan yaklaşık 40-45 ton rekolte bekliyoruz" dedi.

#4
Foto - Tarlada bekledikçe daha da tatlanıyor: Beyaz kabakta hasat başladı! Tanesi 30 kiloya kadar çıkıyor

Hava şartlarından dolayı kabak hasadına bir ay geç başladıklarını söyleyen çiftçi Gökhan Zan ise, "Hasatta çok şükür, her şey yolunda, bir sıkıntımız yok. Ekimde biraz geç kaldık. Normalde mart ayının ortasında ekilmesi gerekirken biz nisan ayının ortasında ektik. Bu nedenle hasat da gecikti. Normalde hasadın 15 Ağustos'ta başlaması gerekiyordu ancak şu anda 15-20 günlük bir gecikme yaşandı. Yine de çok şükür, her şey yolunda. Tarlada kabakları büyük ve küçük olmak üzere iki kaliteye ayırıyoruz. Birinci kalite olan, 10 ila 30 kilogram arasındaki kabaklar, tescilli Menteşe kabağı olarak biliniyor. Bunları Hatay'a teslim ediyoruz, zaman zaman Hatay dışına da gönderiyoruz. Daha küçük, 5-7 kilogram ağırlığındaki kabakları ise İzmir, İstanbul ve Ankara gibi şehirlere, pazarlarda satılmak üzere gönderiyoruz

#5
Foto - Tarlada bekledikçe daha da tatlanıyor: Beyaz kabakta hasat başladı! Tanesi 30 kiloya kadar çıkıyor

Ürünlerimizi kilogram üzerinden fiyatlandırıyoruz. Küçük kabaklar bazen pazarcılar tarafından tane hesabıyla da satılabiliyor. Ancak biz perakende satış yapmıyoruz, ürünlerimizin tamamını toptan pazarlıyoruz. Fiyatlar küçük kabaklarda kilogram başına 10-15 TL arasında değişiyor. Büyük kabaklarda ise fiyatlar 17-19 TL civarında oluyor. Bu fiyatlar pazara göre değişiklik gösterebiliyor" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kontrolden çıktı! Oluk oluk petrol fışkırıyor
Dünya

Kontrolden çıktı! Oluk oluk petrol fışkırıyor

Çinli enerji şirketi CNPC'nin Nijer'deki iştiraki tarafından işletilen petrol sahasında meydana gelen sızıntıda ham petrol ve gaz 10 metrede..
Başakşehir Belediyesi ahlaksız mekanı kapattı! Jet hızıyla mühür
Gündem

Başakşehir Belediyesi ahlaksız mekanı kapattı! Jet hızıyla mühür

Mikel Coffee adlı kahve zincirinin Başakşehir’deki şubesi için çekilen ve büyük tepki çeken skandal reklam filmine karşı hızlı bir refleks v..
İşgalci İsrail’de seçim öncesi savaş çığırtkanlığı! Siyonist genelkurmay başkanından alçak tehdit!
Gündem

İşgalci İsrail’de seçim öncesi savaş çığırtkanlığı! Siyonist genelkurmay başkanından alçak tehdit!

İsrail’de 27 Ekim’de gerçekleştirilecek genel seçimler öncesinde Netanyahu hükümetinin İran, Lübnan ve Gazze’ye yönelik yeni bir kanlı macer..
Sahte diplomaya iptal kararı: Bu da mı cumhurbaşkanı adayı Ekrem?
Gündem

Sahte diplomaya iptal kararı: Bu da mı cumhurbaşkanı adayı Ekrem?

Ege Üniversitesi’nden inşaat mühendisliği diploması olduğunu iddia eden Ankara’nın en büyük inşaat firmalarından birinin sahibi Emre Gökdemi..
Halk TV’nin DMM’ye takılan kuyruklu yalanları! İşte tek tek çürütülen haberler
Gündem

Halk TV’nin DMM’ye takılan kuyruklu yalanları! İşte tek tek çürütülen haberler

Muhalif yayınlarıyla gündemden düşmeyen Halk TV’nin arşivi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin yalan..
Vali Gül'den İstanbullulara önemli uyarı: Dışarı çıkmayın!
Gündem

Vali Gül'den İstanbullulara önemli uyarı: Dışarı çıkmayın!

İstanbul’u vuran fırtına ve sağanak yağmur kentte hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Okulların 1 günlüğüne tatil edildiği trafik durma ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23