Tarlada bekledikçe daha da tatlanıyor: Beyaz kabakta hasat başladı! Tanesi 30 kiloya kadar çıkıyor

"BU YIL 10 DÖNÜMLÜK TARLAMIZEAN 45 TON REKOLTE BEKLİYORUZ" Bu yılki hasatta 10 dönümlük tarlada 45 ton rekolte beklediklerini ifade eden çiftçi Erkan Zan, "Burası Hatay'ın Altınözü ilçesi Akdağ Mahallesi. Bu tarlamız 10 dönüm. Hatay'a özgü, tescilli Beyaz Menteş kabağı yetiştiriyoruz. Çok şükür, bu yıl hasadımız geçen yıllara göre oldukça iyi. Kabakların ekimi yaklaşık 15 Mart ile 15 Nisan arasında yapılıyor. Ancak bu yıl hava şartları nedeniyle hasat 15-20 gün gecikti. Kabak tarlada ne kadar kurursa tatlılık oranı da o kadar iyi oluyor. Beyaz Menteş kabağından yapılan tatlı, Hatay'a özgü ve birinci sınıf bir lezzet olarak biliniyor. Çıtır kabak tatlısı olarak da tercih ediliyor. Bu yıl tarladaki kabakların kilogram fiyatı 12 ila 17 TL arasında değişiyor. Geçen yıl fiyatlar 10-12 TL civarındaydı. Manavlarda ise kilogram fiyatı 20 ila 25 TL arasında satılıyor. Biz üç arkadaş çalışıyoruz. Abimle birlikte, yanımızda çalışan Suriyeli bir arkadaşımız da var. Kabakları römork ve araçlarla depomuza taşıyoruz. Ürünlerimizin bir bölümünü İstanbul, Bursa, Ankara ve İzmir gibi şehirlere gönderiyoruz. Hatay'a özgü tatlısı nedeniyle büyük kabaklarımızı ise Hatay'a veriyoruz. Bu yıl 10 dönümlük tarlamızdan yaklaşık 40-45 ton rekolte bekliyoruz" dedi.