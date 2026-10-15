Gecekondu, lüks konut-AVM tanımıyor! Cendere’de 40 yıldır değişen bir şey yok

Dünkü aşırı yağışlarla İstanbul’un özellikle dere yataklarına yakın bölgelerdeki pek çok semti sular altında kalırken megakentte can pazarı yaşandı. Yaşanan felaket, 90’lı yıllardan günümüze gecekondulaşmadan lüks binalara geçilse de dere yataklarına inşa edilen yapıların hala büyük risk altında olduğunu gözler önüne serdi.

Televizyon Habercisi Hüseyin Yılmaz ise yaptığı paylaşımla aslında sular altında kalan bölgelerin hiç değişmediğini ortaya koydu. Yılmaz, “90’lı yıllarda Cendere sürekli taşar, oradaki iki fabrika -biri ilaç diğeri sabun fabrikası- su altında kalırdı” dedi.

Yılmaz, “Hatta ilaç fabrikasının kimyasal madde sakladığı mavi bidonlar yüzerdi her taşkında, etrafta kaçak gecekondularda oturanlar o bidonları toplar yıkar ve su olmayan evleri için kullanırdı” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, “Fabrikalar gitti, yerlerine lüks AVM ve lüks konutlar yapıldı. Milyon dolarlık binalar aynı Cendere yatağına dikildi! Statü göstergesi yapıldı! Şimdi yağmurda su asırlardır olduğu gibi yine akacak yolu buldu; otoparkları bodrumları bastı geçti…. biz hala nasıl oldu ya sorusuna yanıt arıyoruz!!! Yanıt arşivde! Yanıt tarihten çıkarılacak derste, akılda, bilimde, doğaya saygıda…” açıklamasında bulundu.