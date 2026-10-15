Sarıyer’de fırtına etkisi: Ticari gemi karaya oturdu
Liberya bayraklı “Banda” isimli ticari gemi, İstanbul’un Sarıyer ilçesi açıklarında karaya oturdu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Liberya bayraklı “Banda” isimli ticari gemi, İstanbul’un Sarıyer ilçesi açıklarında karaya oturdu.
Olayın ardından geminin durumuna ilişkin inceleme başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Liberya bayraklı "Banda" isimli ticari gemi fırtına nedeniyle sürüklendi.
Kısırkaya önlerinde karaya oturan gemide bulunan 6 kişilik Türk mürettebatın tahliye taleplerinin olmadığı öğrenildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, tedbir amacıyla bölgede bekletiliyor.
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