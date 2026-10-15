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Sarıyer’de fırtına etkisi: Ticari gemi karaya oturdu

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AA Giriş Tarihi:

Sarıyer’de fırtına etkisi: Ticari gemi karaya oturdu

Liberya bayraklı “Banda” isimli ticari gemi, İstanbul’un Sarıyer ilçesi açıklarında karaya oturdu.

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Foto - Sarıyer’de fırtına etkisi: Ticari gemi karaya oturdu

Olayın ardından geminin durumuna ilişkin inceleme başlatıldı.

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Foto - Sarıyer’de fırtına etkisi: Ticari gemi karaya oturdu

Alınan bilgiye göre, Liberya bayraklı "Banda" isimli ticari gemi fırtına nedeniyle sürüklendi.

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Foto - Sarıyer’de fırtına etkisi: Ticari gemi karaya oturdu

Kısırkaya önlerinde karaya oturan gemide bulunan 6 kişilik Türk mürettebatın tahliye taleplerinin olmadığı öğrenildi.

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Foto - Sarıyer’de fırtına etkisi: Ticari gemi karaya oturdu

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, tedbir amacıyla bölgede bekletiliyor.

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