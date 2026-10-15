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Gündem Vali Davut Gül son bilançoyu açıkladı! Selde 2 can kaybı 3 yaralı var
Gündem

Vali Davut Gül son bilançoyu açıkladı! Selde 2 can kaybı 3 yaralı var

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Vali Davut Gül son bilançoyu açıkladı! Selde 2 can kaybı 3 yaralı var

İstanbul Valisi Davut Gül İstanbul'daki sel felaketi sonrası açıklamalarda bulundu. Gül, “Selde 2 can kaybı 3 yaralı var. 14 noktada kurtarma çalışması devam ediyor.” dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle yürütülen çalışmaların son durumuna ilişkin AFAD Müdürlüğünde açıklamalarda bulundu.

Vali Gül konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

İstanbul’umuza düşen en yüksek yağış oranından bahsediyoruz. 261 kilo olarak ölçüldü. Tüm hemşerilerime geçmiş olsun vefat eden vatandaşımıza Allahtan rahmet diliyorum. 3 vatandaşımız hastanede durumları iyi.

84 yılın en büyük yağışını aldık. Bütün bakanlarımız kendi alanları ile ilgili bu süreci yönettiler. Olayın ilk anından itibaren çalışmalara başladı.

Bütün kurum ve kuruluşlar kendi alanlarında çalışmaları sürdürdü. Arama kurtarma çalışmalarına katıldılar. Şu an itibariyle 14 yerde küçük çaplı kurtarma çalışmaları devam ediyor. 39 ilçede ihtiyacı olan vatandaşlarım güvenli yerlere yerleştirildi.

16 kapalı yol bulunmakta. Alternatifi olan yollar bunlar. Okullar bugün tatil edilmişti, Kamu görevlileri, engelliler özel mazereti olan çalışanlarımıza da izin verildi. Okullar yarın tatil edildi.

Okullarımızı kontrol ediyoruz. Pazartesi günü sağlıklı bir şekilde eğitimlerimize devam edeceğiz. Kamu için idari izinler devam edecek. Üniversiteleri kendileri karar verecek.

Yağışlar 2-3 gün daha devam edecek. Toprak yeterli doyuma ulaştı. Her hangi bir binanın yolun çökmesi herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmamak için zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın.

Zararın ne olacağı nasıl karşılanacağına dair somut bir cevap vermek için çalışıyoruz. Devletimiz güçlü, kimse açıkta kalmaz. Tek üzüntümüz 2 hemşerimizin vefat etmesi. Diğerlerinin hepsinin telafisi mümkün.

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