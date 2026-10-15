ABD yine neyin peşinde? Milyonlarca İHA için ‘Otonom Harp Komutanlığı’ kurdular

ABD, savaş teknolojilerinde yeni bir dönemin kapısını aralayacak dikkat çekici bir yapılanmaya gitti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Washington'da ABD Ordusu Derneği'nin (AUSA) yıllık toplantısı kapsamında düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, otonom savaş sistemlerine yönelik yeni bir alt birleşik komutanlık kurulduğunu açıkladı.

MİLYONLARCA İHA ABD ORDUSUNA ENTEGRE EDİLECEK

Hegseth'in açıklamasına göre yeni yapılanmanın merkezinde insansız hava araçları, robotik savaş teknolojileri ve yapay zekâ bulunuyor.

ABD Savunma Bakanı, hedeflerinin “robotik yetenekleri, yapay zekâyı ve milyonlarca İHA'yı” ABD Silahlı Kuvvetleri bünyesine entegre etmek olduğunu ifade etti.

Yeni yapılanmayla farklı kuvvetlerin kullandığı otonom sistemlerin tek bir savaş mimarisi içerisinde birlikte hareket edebilmesi amaçlanıyor.

UZAYDAN DENİZALTILARA KADAR

Hegseth'in yeni komutanlığın faaliyet alanını anlatırken kullandığı ifadeler ise dikkat çekti.

ABD Savunma Bakanı, “Otonom Harp Komutanlığı'nın kurulması sayesinde uzaydan denizaltı faaliyetlerine ve otonom sistemlere kadar her unsur, çekişmeli bir ortamda uyum içinde çalışabilecek” dedi.

Böylece Washington'ın yalnızca havadaki İHA'ları değil; kara, deniz, denizaltı ve uzaydaki sistemleri de birbirine bağlayan geniş kapsamlı bir otonom harp altyapısı üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

ABD GELECEĞİN SAVAŞINA MI HAZIRLANIYOR?

Washington yönetiminin milyonlarca insansız sistemi orduya dahil etmeyi hedeflemesi, ABD'nin gelecekteki askeri operasyonlarında insanlı platformların yanında yapay zekâ destekli ve otonom araçlara çok daha büyük bir rol vermeye hazırlandığını gösteriyor.

Özellikle “milyonlarca İHA” hedefinin açıklanması ve uzaydan denizaltına kadar farklı savaş alanlarının aynı yapı içerisinde ele alınması, ABD'nin yeni askeri yapılanmasının boyutuna ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi.