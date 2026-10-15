İzmir’de ikinci Phuket vakası! Karşıyaka çöpe gömüldü CHP’li başkan Gürcistan’a gitti

İzmir'de belediyelerin çöp sorunları tartışılmaya devam ederken Karşıyaka'da yaşananlar tepki çekti.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın Phuket Adası'na yaptığı tatilin ardından bu kez Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal'ın yurt dışına çıktığı belirtildi.

İlçenin birçok noktasında çöplerin biriktiği dönemde Ünsal'ın 13-16 Ekim tarihleri arasında Gürcistan'a gittiği aktarıldı.

İHALE BİTTİ, ÇÖPLER SOKAKLARDA KALDI

Karşıyaka Belediyesi'nin yer altındaki çöp konteynerlerini boşaltmak için kullandığı ve “Çaça” olarak adlandırılan çok amaçlı çevre temizlik araçlarının hizmet alım ihalesi 30 Eylül 2026 itibarıyla sona erdi.

Çöp toplama hizmetinin aksamaması amacıyla Kamu İhale Kanunu'nun 21/B maddesi kapsamında davet usulü ihaleye çıkıldığı, ancak hiçbir firmanın teklif vermemesi üzerine araçların kiralanamadığı belirtildi.

Belediyeye bir firma tarafından bağışlanan iki çöp toplama aracının teslimatının da gecikmesi üzerine ilçede çöp toplama hizmetinde ciddi aksamalar yaşandı.

KONTEYNERLER DOLDU, ÇÖPLER KALDIRIMLARA TAŞTI

Yer altındaki çöp konteynerlerinin boşaltılamaması üzerine kumbaralar kısa sürede doldu.

Vatandaşlar çöplerini dolan konteynerlerin çevresine ve kaldırımlara bırakmaya başlayınca Karşıyaka'nın bazı cadde ve sokaklarında çöp yığınları oluştu.

Tam da bu süreçte Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal'ın Gürcistan'a gittiğinin belirtilmesi siyasi tartışmayı büyüttü.

AK PARTİ'DEN TEPKİ: KARŞIYAKA ÇÖP YIĞINLARIYLA BOĞUŞURKEN BAŞKAN YURT DIŞINDA

AK Parti Karşıyaka Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Hasan Ünal, yaşananlara sert tepki gösterdi.

Ünal, Ünsal'ın Gürcistan'a gittiği yönünde bilgi edindiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Karşıyaka'da vatandaşlarımız günlerdir çöp yığınlarıyla iç içe yaşarken, Belediye Başkanı'nın yurt dışına çıktığı ve Gürcistan'a gittiği yönünde bilgiler edindim. Umarım Gürcistan'da göreceği temiz sokaklar kendisine ilham olur; dönüşünde aynı temizliği Karşıyaka sokaklarında da görmek isteriz.”

Ünal, çöp sorununun artık “geçici aksaklık” açıklamalarıyla geçiştirilemeyeceğini belirterek, sokakların temiz tutulmasının belediyenin en temel görevlerinden biri olduğunu vurguladı.

“KARŞIYAKALILAR ARTIK AÇIKLAMA DEĞİL, TEMİZ BİR KENT İSTİYOR”

Yaşananların sorumluluğunun belediye çalışanlarına yüklenemeyeceğini kaydeden Ünal, eleştirilerini şöyle sürdürdü:

“Sayın Başkan, Karşıyaka'nın ihtiyacı mazeret değil, düzenli ve kesintisiz temizlik hizmetidir. Vatandaşlarımız kapısını açtığında çöp yığınlarıyla karşılaşırken, sizin önceliğiniz bu sorunu çözmek olmalıdır.”

Ünal, hizmetin planlanmasının, çalışanlara gerekli imkânların sağlanmasının ve sistemin işletilmesinin belediye yönetiminin sorumluluğunda olduğunu belirterek, “Karşıyakalılar artık açıklama değil, temiz bir kent istiyor!” dedi.

ÇÖP KRİZİ CHP'Yİ DE KARIŞTIRDI: 4 İSTİFA

Karşıyaka'daki kriz belediye hizmetleriyle sınırlı kalmadı.

CHP'li Belediye Meclis üyeleri Sedredil Coşkuner, Dilek Bilgin, Feyyaz Sungur ve Cemil Yün, partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Meclis üyelerinin istifalarında, ilçede çöp sorunu yaşandığı sırada Belediye Başkanı Ünsal'ın yurt dışına gitmesinin etkili olduğu öne sürüldü.

Dört ismin ayrılmasının ardından CHP'nin Karşıyaka Belediye Meclisi'ndeki sandalye sayısının 15'e düştüğü belirtildi.

PHUKET'TEN SONRA ŞİMDİ DE GÜRCİSTAN

İzmir'de daha önce Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın Phuket Adası'na yaptığı tatil kamuoyunda tartışılmıştı.

Bu kez Karşıyaka'nın çöp sorunuyla boğuştuğu günlerde Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal'ın Gürcistan'a gitmesi, “İzmir'de ikinci Phuket vakası” yorumlarını beraberinde getirdi.