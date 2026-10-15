ŞOK 15-20 Ekim kataloğu yayımlandı! İşte indirime giren ürünler!
Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden olan ŞOK, 14-20 Ekim kataloğunu yayımladı. İşte 14-20 Ekim aktüel kataloğu...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden olan ŞOK, 14-20 Ekim kataloğunu yayımladı. İşte 14-20 Ekim aktüel kataloğu...
ŞOK mağazalarında bu hafta Çarşamba'dan itibaren satışa sunulacak ürünlerin tam ve eksiksiz listesi belli oldu. 14-20 Ekim tarihleri arasında ŞOK mağazalarında ve ŞOK resmi internet sitesi üzerinden satışa sunulacak aktüel katalogda yer alan ürünler arasında Çift Kişilik Kalp Baskılı Battaniye, Kadın Pijama Takımı, Kadın Baklava Desenli Triko Kazak, Kadın Kalp Düğmeli Triko Hırka, Oto Cam Sileceği, Oto Cam Suyu, Radyatör Antifirizi, Akordiyon Kriko Cırcırlı, Lastik Parlatma Temizleme Aplikatörü, Kompresör, Balık Yüzgeci Anten ve daha birçok ürün yer alıyor. İşte ŞOK aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin tam ve eksiksiz listesi...
14-20 EKİM ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI AKTÜEL KATALOĞU Elidor Güçlü ve Parlak/Onarıcı ve Koruyucu Şampuan 650 ml + 325 ml 279 TL Elseve Hydra Hyoluronic Saç Kremi 250 ml 179 TL Dermokil Şampuan Çeşitleri 950 ml 139 TL Signal White Now Gold Diş Macunu 75 ml 99 TL Familia Natural Bambu Özlü Kağıt Havlu 6'lı 178 TL (1 Alana 1 Bedava)
14-20 EKİM ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI AKTÜEL KATALOĞU Salatalık Turşusu/Karışık Turşu 3KG 175 TL Deren Bardak Poşet Çay 25'li 37,90 TL Amigo Yer Fıstığı Ezmesi 360 g 99 TL Nusbeisser Fındıklı Çikolata 100 g 129 TL Uno Tam Buğday Unlu Lavaş 92,90 TL
14-20 EKİM ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI AKTÜEL KATALOĞU Ütü Masası 1.750 TL Kelebek Kurutmalık 1.500 TL Granit Sahan ve Tava Seti 2'li 1.390 TL Granit Derin Tencere 22 cm 1.190 TL Granit Basık Tencere 24 cm 1.190 TL Granit Krep Tava 26 cm 599 TL Granit Tava 26 cm 699 TL Borcam Yuvarlak Tepsi 275 TL Paşabahçe Snowbox Saklama Kabı Seti 5 Parça 625 TL Borcam Yuvarlak Tepsi 299 TL Breakfast Kapaklı Kavanoz 2'li 1230 cc 375 TL Breakfast Kapaklı Kavanoz 2'li 795 cc 299 TL Maxi Patisserie Ayaklı Servis Tabağı 699 TL Bouquet Kase Tabak 275 TL Odin Su Bardağı Seti 4'lü 330 cc 275 TL Odin Meşrubat Bardağı Seti 4'lü 356 cc 299 TL Desenli Porselen Kahve Fincan Takımı 499 TL Desenli Porselen Kupa 325 TL Bambu Kesme Tahtası 225 TL Kapaklı Çelik Saklama Kabı 499 TL
14-20 EKİM ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI AKTÜEL KATALOĞU Şarjlı Çok Fonksiyonlu Oto Süpürgesi 1.750 TL Araç İçi Hava Temizleyici 250 TL Kompresör Anolog Basınç Göstergeli 799 TL Üçgen Reflektör Lambası 499 TL Balık Yüzgeci Anten 100 TL Oto Koltuk Arası Düzenleyici 2'li 125 TL Araç Çakmak Şarjı 100 W 199 TL Direksiyon Kılıfı 199 TL Araç İçi Ambiyans Led Aydınlatma 299 TL Oto Süper Emici Kurulama Bezi 75 TL Oto Kir Zor Kir Bezi 2'li 150 TL Oto Cam Bezi 3'lü 100 TL
14-20 EKİM ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI AKTÜEL KATALOĞU Antifrizli Oto Cam Suyu 149 TL Radyatör Antifriz -36 3L 249 TL Oto Cam Silesi 75 TL Akordiyon Kriko Cırcırlı 699 TL Oto Yıkama Basınçlı Köpük Püskürtücü 2L 250 TL Araç İçi Temizleme Fırçası 5'li Set 150 TL Lastik Parlatma Aplikatörü 199 TL Oto Karbon Koruma Bandı 125 TL Araç Çöp Kovası 100 TL Araç İçi Temizleme Fırçası 75 TL Bel Desteği 125 TL Kör Nokta Aynası 2'li 75 TL Kaporta Göçük Düzeltici 75 TL Motosiklet Telefon Tutucu 399 TL Cep Telefon Malzeme Filesi 75 TL Otopark Numaratör Fosforlu 50 TL
14-20 EKİM ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI AKTÜEL KATALOĞU Sarar Çift Kişilik Pamuk Akrilik Battaniye 599 TL Kadın Pijama Takımı Fiyonk Aksesuarlı 699 TL Kadın Dantelli Slip 2'li 150 TL Kadın Straplez Sütyen 325 TL Kadın Kalp Düğmeli Triko Hırka 799 TL Kadın Düğmeli Baklava Desenli Triko Kazak 799 TL Kadın Kalp Desenli Terlik Pelüş Konçlu 250 TL Kadın Pelüş Ev Ayakkabısı 299 TL Kadın Pelüş Tek Bant Terlik 175 TL Penti Glow Fit 15 Den Külotlu Çorap Moda Renkler 125 TL Bonbon Lüks Yumak 2'li 100 TL Bonbon Kristal Yumak 2'li 100 TL Torima Dikiş Makinesi DM-01 1.299 TLÇift Kişilik Kalp Baskılı Emboss Battaniye 1.199 TL
14-20 EKİM ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI AKTÜEL KATALOĞU Goodyear 205/55R16 91V Eagle Sport 4 Mevsim Lastik 2026 4.199 TL Goodyear 175/65R14 82T Ultragrip 8 MS Kış Lastiği 2025 2.949 TL Goodyear 195/65R15 91H Wintercommand Kış Lastiği 2025 3.299 TL Goodyear 205/60R16 96H Wintercommand XL Kış Lastiği 2025 5.099 TL Goodyear 205/55R16 91H Wintercommand Kış Lastiği 2026 4.529 TL Goodyear 215/55R17 98V Wintercommand XL Kış Lastiği 2026 7.399 TL Liqui Moly Cera Tec Seramikli Yağ Katkısı 300 ml 1.199 TL Rowe Hightec SYNT RSR 17 SAE 5W-30 Motor Yağı 5 L 2.599 TL Rowe Hightec Antifreeze Coolant AN-SF 12+ 1.5 L Antifriz 599 TL
14-20 EKİM ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI AKTÜEL KATALOĞU Airpods 4. Nesil Kulaklık 7.499 TL Probook 440 14' G10 Notebook 256 GB Gümüş 32.999 TL Watch 2 Siyah / Gümüş Akıllı Saat 9.999 TL Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB 12 GB RAM Titanyum Gri/Siyah 74.999 TL Samsung Galaxy TAB A11+6/128GB WF (X230) Tablet Gri 9.499 TL Samsung 25W Type-C Şarj Cihazı Beyaz Vnl 999 TL Samsung 25 W Type-C Beyaz Hızlı Şarj Adaptörü 749 TL Samsung T6530N 65W Şarj Adaptörü (65W+25W+15W) 1.999 TL
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23