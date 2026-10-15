ŞOK 15-20 Ekim kataloğu yayımlandı! İşte indirime giren ürünler!

ŞOK mağazalarında bu hafta Çarşamba'dan itibaren satışa sunulacak ürünlerin tam ve eksiksiz listesi belli oldu. 14-20 Ekim tarihleri arasında ŞOK mağazalarında ve ŞOK resmi internet sitesi üzerinden satışa sunulacak aktüel katalogda yer alan ürünler arasında Çift Kişilik Kalp Baskılı Battaniye, Kadın Pijama Takımı, Kadın Baklava Desenli Triko Kazak, Kadın Kalp Düğmeli Triko Hırka, Oto Cam Sileceği, Oto Cam Suyu, Radyatör Antifirizi, Akordiyon Kriko Cırcırlı, Lastik Parlatma Temizleme Aplikatörü, Kompresör, Balık Yüzgeci Anten ve daha birçok ürün yer alıyor. İşte ŞOK aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin tam ve eksiksiz listesi...