Sermaye Piyasası Kurulu'nda daire başkanı görevden alındı

Sermaye Piyasası Kurulu'nda (SPK) Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı Nizamettin Uçak, görevden alındı. Yeni daire başkanı Kürşad Sait Babuçcu oldu.

Borsada yaşanan büyük düşüşlerin yanı sıra halka arzlarda yaşanan mağduriyetler sebebiyle eleştirilen SPK’da görev değişikliğine gidildi. Görevden alma ve atamalar, SPK Başkanı İbrahim Ömer Öngül tarafından bir genelge ile duyuruldu.

Buna göre; Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı Nizamettin Uçak yayınlanan genelgeyle görevinden alındı.

Temmuz 2019'dan bu yana bu görevi yürüten Nizamettin Uçak’ın yerine Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı’na Kürşad Sait Babuçcu atandı. Serpil Yaşar, Mustafa Eken ve Müge Taşcı başkan yardımcısı olarak atandı.

2022 rekorla kapatıldı, 2023’ün ilk ayında düşüş başladı

Borsa 2022 yılını rekorlarla kapatmasına rağmen 2023’ün ilk ayında düşüş kaydetti. Şubat ayının ilk günlerinde de negatif görünüm değişmedi ve devre kesici uygulandı. Düşüşlere rağmen tek kişilik halka arz hissesinden 1 kişinin yüzde 2 bin 317 kazanç elde ettiği söylendi. SPK’nın inceleme başlatması beklenmişti.