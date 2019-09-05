Serkan Kaya, Sivaslıları coşturdu Arabesk müziğin son dönemlerindeki en önemli isimlerinden Serkan Kaya, Sivas Kongresi’nin 100.

Arabesk müziğin son dönemlerindeki en önemli isimlerinden Serkan Kaya, Sivas Kongresi’nin 100. yıl etkinlikleri kapsamında konser verdi.



Ünlü sanatçı Serkan Kaya, Tarihi Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen konserde, yaklaşık 30 bin kişiye unutulmaz bir gece yaşatarak, vatandaşları doyasıya eğlendirdi. Kaya, enerji dolu sahnesiyle hayranlarını coşturarak, konser boyunca eğlenceli dakikalara imza attı. Günün anısına Sivas Valisi Salih Ayhan Kaya’ya 100. yıl tablosu hediye ederken, Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve futbolcu Ziya Erdal’da isminin yazılı olduğu formayı takdim etti.

Konser sonunda sanatçı Serkan Kaya, Sivasspor için bestelediği marşı okuyarak, Sivasspor aşığı olduğunu söyledi.

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