  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD ikinci çeyrekte yüzde 37,7 daralacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında Kadir Gecesi'nde indirilmesi ne demektir?

Kadir Gecesi'ni nasıl geçirmeliyiz?

Kadir gecesinde ne oldu?
için kalan
Aktüel

Serinlemek için sulama havuzuna giren genç boğuldu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 18 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği sulama havuzunda boğularak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 23:50:22 -
Serinlemek için sulama havuzuna giren genç boğuldu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 18 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği sulama havuzunda boğularak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Güblüce Mahallesi’nde ikamet eden 18 yaşındaki Hüseyin Kaya, öğleden sonra serinlemek için mahallenin dışında bahçe sulamada kullanılan havuza girdi. Akşam saatlerinde koyun otlatmaktan dönen amcası, sulama havuzunun yanında kıyafetler gördü. Havuza bakan amca, yeğenini su üzerinde hareketsiz yatarken buldu. Sudan çıkarılan talihsiz genç, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibince Elbistan Devlet Hastanesine götürüldü. Yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Kaya’nın cenazesi, Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere morga konuldu.


Gencin acı haberini alan yakınları gözyaşlarına boğulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı