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Yerel Serinlemek için girdi, öldü
Yerel

Serinlemek için girdi, öldü

Adıyaman’ın Besni ilçesi Göksu Çayına serinlemek için giren yabancı uyruklu şahıs boğularak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-07-12 15:16:00 -
Serinlemek için girdi, öldü

Olay, Besni ilçesine bağlı Kızılin köyü tarihi Kızılin Köprüsü mevkiinde önceki gün meydana geldi. Ailesiyle Göksu Çayı kenarında pikniğe gelen yabancı uyruklu Ömer Müslüm (22) ve Suad Müslüm (14) isimli çocuk serinlemek amacıyla suya girdi. Akıntının etkisiyle suya kapılan gençlerden Suad Müslüm (14) vatandaşların yardımıyla kurtarılarak 112 ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesine sevk edildi. Ömer Müslüm (22) isimli genç ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Sabah saatlerinde arama çalışmalarında gencin cesedi tarihi Kızılin köprüsü yakınlarında bulundu. Şahsın cenazesi morga kaldırıldı.

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