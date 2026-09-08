Serik'te iki noktada eş zamanlı çıkan yangın 3 evi kullanılamaz hale getirdi

Antalya'nın Serik ilçesinde 7 Eylül gecesi saat 23.00 sıralarında, Deniztepesi Mahallesi Yemişli Tahta mevkii ile Sarıabalı Mahallesi Çiftlik mevkiindeki tarım arazilerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle eş zamanlı yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler yerleşim yerlerine sıçradı; 3 ev yanarak kullanılamaz hale geldi, dumandan etkilenen 2 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi. Mahalle sakinleri de ilaçlama motorları ve su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Süleyman Karaca engelli ablasını yanan evden çıkardı

Alevlerin sardığı evde bedensel engelli ablası Kiraz Karaca mahsur kalan Süleyman Karaca, ablasını ve ailesini kurtarmak için alevlerin arasına daldı.

Karaca yaşadıklarını şöyle aktardı: "Annem ve babam dışarıdaydı, evde engelli ablam vardı. Eve ulaşan alevleri biz birkaç dakikada söndürdük ama duman iyice sardı. İçerideki mağdur ablamı hemen aldım, zaten bir anda evin üstü hemen yandı. Hemen ablamı aldım arabaya bindik kaçtık."

Evlerinin tamamen yandığını, içerideki 15 bin lira nakit paranın dahi kül olduğunu belirten Karaca, tarım makinelerini, ilaç motorunu ve traktörü son anda kurtarabildiklerini, hatıralarının ve evlerinin tamamen yok olduğunu söyledi.

"Alevlerin arasından arabayı çıkardım"

Bir diğer yangınzede Alper Karakaya ise alevlerin araçlarına ve evlerine kadar ulaştığı anlarda büyük bir risk aldığını belirtti. Karakaya, "Yangını söndürdük, az sonra tekrar geldi. Karşı tepedeydi bizim arabalarımız, 3-4 araba vardık. Bu elektrikli araçtı. Yangın 2 metre yanımıza geldi. Kendimi riske attım, alevlerin arasından arabayı çıkardım çünkü kaçacak başka imkanımız yoktu. Diğer arabalar da ardından çıktı" dedi.

Gece boyu süren yoğun müdahalenin ardından yangın, 8 Eylül sabahı Sarıabalı Mahallesi Koyak mevkiinde kontrol altına alındı. İtfaiye ve orman ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

İlk belirlemelere göre tarım alanları ile özellikle çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü. Bir prefabrik ev ise ekiplerin ve vatandaşların çabasıyla yanmaktan son anda kurtarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.