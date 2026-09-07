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Gündem Milli teknoloji hamlesinin öncüsünden tarihi mesaj! Selçuk Bayraktar "Artık rahat yok!" diyerek gerçekleri tek tek sıraladı!
Gündem

Milli teknoloji hamlesinin öncüsünden tarihi mesaj! Selçuk Bayraktar "Artık rahat yok!" diyerek gerçekleri tek tek sıraladı!

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Türkiye’nin göğsünü kabartan ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA’nın arkasındaki vizyoner isim, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, konfor alanından çıkmak istemeyenlere adeta ders niteliğinde bir motivasyon konuşması yaptı.

Türkiye’nin göğsünü kabartan ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA’nın arkasındaki vizyoner isim, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, konfor alanından çıkmak istemeyenlere adeta ders niteliğinde bir motivasyon konuşması yaptı. Gençlere seslenen Bayraktar, tatlı hayaller peşinde koşanlara "Hayatta rahat yok, rahatın peşinde koşmayın" uyarısında bulunarak tarihi bir çağrıda bulundu.

"KIZILELMA rahatı bozarak yapıldı!" Rahatlık arayanlara kumsal örneğiyle tokat gibi cevap!

Büyük başarıların ve milli gururumuz olan eserlerin yatarak kazanılamayacağını vurgulayan Selçuk Bayraktar, KIZILELMA’nın arkasında yıllarca rahatını, uykusunu feda eden mimarların olduğunu hatırlattı. Lüks kumsallarda sonsuz tatil hayali kuranların bile bir süre sonra sineklerden ve güneşten rahatsız olacağını belirten Bayraktar, "Hayatta önemli olan rahatsızlığınızı neye dönüştürdüğünüzdür" diyerek Türk gençliğine hedeflerine giden yolda konforu unutma çağrısı yaptı.

 

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