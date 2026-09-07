  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
“Depremzedelere yardım” dediler ama yıllardır depoda çürütmüşler! AHBAP’a suçüstü Sanık iş adamından flaş sözler: İmamoğlu ve şürekası külliyen zarar İran’dan ABD’ye büyük rest! ‘Sizin şirketleriniz de savunmasız durumda’ Parti çatısı altındaki isimler ilk kez bir araya geldi YP’li vekil ve başkanlar Bilecik’te buluştu Serhat Kılıç'ın Vural Çelik'in ölümü sonrası verdiği röportaj: ‘Başıma gelmesi lazım’ demişti! Zulüm devam ediyor! İşgalci İsrail Müslümanların evini böyle yıktı O ilimizde yürekler ağızlara geldi! Yol çöktü, köyler suya ve doluya teslim oldu Bugün ifade verecek! Davutoğlu için hesap vakti Sapık dernekler tek tek kapatılsın Cengiz Ocakçı’dan eski ABB dosyalarına ilişkin çarpıcı sözler! ‘Mercedes’i MAN’dan daha ucuza aldık’
Gündem Fındık işçilerini taşıyan pat pat tırla çarpıştı! Düzce’de 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Gündem

Fındık işçilerini taşıyan pat pat tırla çarpıştı! Düzce’de 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Fındık işçilerini taşıyan pat pat tırla çarpıştı! Düzce’de 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde demir çelik yüklü tır ile fındık işçilerini taşıyan tarım aracının çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde fındık işçilerini taşıyan tarım aracı ile tırın çarpışması faciayla sonuçlandı

 

D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda seyreden 16 AAY 442 plakalı demir çelik yüklü tır ile fındık işçilerini taşıyan "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı Ayazlı Akevler mevkisinde çarpıştı.

 

Çarpışmanın etkisiyle tarım aracını altına alan tır yakındaki bir evin bahçesine yuvarlandı.

 

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Görevlilerin yaptığı kontrollerde 3 kadın işçi ile tarla sahibinin kaza mahallinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

 

Kazada yaralanan 8 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Feci kazada 6 yaralı
Feci kazada 6 yaralı

Yerel

Feci kazada 6 yaralı

Konya’da feci kaza: Çiftin yürek yakan sonu
Konya’da feci kaza: Çiftin yürek yakan sonu

Yaşam

Konya’da feci kaza: Çiftin yürek yakan sonu

Samsun'da feci kaza! Bulvarda dehşete düşüren motosiklet çarpışması!
Samsun'da feci kaza! Bulvarda dehşete düşüren motosiklet çarpışması!

Yerel

Samsun'da feci kaza! Bulvarda dehşete düşüren motosiklet çarpışması!

Eskişehir'de akıllara durgunluk veren olay! Polisi birbirine katıp sivil ekip aracını kaza yaptırdılar!
Eskişehir'de akıllara durgunluk veren olay! Polisi birbirine katıp sivil ekip aracını kaza yaptırdılar!

Gündem

Eskişehir'de akıllara durgunluk veren olay! Polisi birbirine katıp sivil ekip aracını kaza yaptırdılar!

Eskişehir'de 3 yaşındaki Elif Mavi'nin öldüğü kaza kamerada, aile ev hapsine itiraz etti
Eskişehir'de 3 yaşındaki Elif Mavi'nin öldüğü kaza kamerada, aile ev hapsine itiraz etti

Ekonomi

Eskişehir'de 3 yaşındaki Elif Mavi'nin öldüğü kaza kamerada, aile ev hapsine itiraz etti

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23