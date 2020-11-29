Serie A'da lider Milan, Fiorentina karşısında zorlanmadı
Kırmızı-siyahlılar, konuk ettiği Fiorentina'yı ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi
ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 9. haftasında lider Milan, konuk ettiği Fiorentina'yı 2-0 yendi.
Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 17. dakikada Romagnoli'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Kırmızı-siyahlılar, 27. dakikada Kessie'nin penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Kessie, 38. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu ise gole çeviremedi.
İlk yarı, Milan'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Mücadelenin 2. yarısında başka gol olmayınca Milan, Fiorentina'yı 2-0 yenerek, puanını 23'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Fiorentina ise 8 puanla 16. sırada kalırken, ligde 5. yenilgisini aldı.
Milan'da top koşturan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika forma giydi.
- Tolgay Arslan gol attı Udinese, Lazio'yu yendi
Ligin iddialı ekiplerinden Lazio ise konuk ettiği Udinese'ye 3-1 yenildi.
Karşılaşmadaki ilk golü 18. dakikada sezon başında Udinese'ye transfer olan Tolgay Arslan kaydetti. Udinese'de 45+3. dakikada Pussetto, farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.
Udinese 71. dakikada Forestieri'nin golüyle skoru 3-0 yaparken, Lazio 74. dakikada Immobile ile penaltıdan bulduğu golle farkı 2'ye indirdi: 3-1.
Konuk Udinese, Lazio’yu 3-1 yenerek, puanını 10’a yükseltti ve 13. sırada yer aldı. Lazio ise bu sezonki 3. yenilgisini alırken, 14 puanla 9. sıraya geriledi.
Ligde diğer maçta Bologna, Crotone'u 1-0 yendi.