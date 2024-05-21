Serie A'da gol yağmuru! Kenan Yıldız skoru belirledi
İtalya Serie A'nın 37. haftasında Bologna ile Juventus arasında oynanan maçta nefes kesen anlar yaşandı. Bologna, Calafiori'nin golleriyle 2. ve 53. dakikalarda ve Castro'nun 11. dakikadaki golüyle 3-0 öne geçti. Juventus, 76. dakikada Chiesa, 83. dakikada Milik ve 84. dakikada Kenan Yıldız'ın golleriyle skoru 3-3'e getirerek muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Bu sonuçla Juventus, 68 puanla Bologna'nın bir sıra altında 4. sırada yer aldı.
İtalya Serie A'da 37. hafta mücadelesinde Bologna ile Juventus karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan maç 3-3'lük skorla tamamlandı.
Bologna, henüz maçın 2. dakikasında Calafiori ile öne geçti ve 11. dakikada Castro ve 53. dakikada yine Calafiori ile maçı 3-0'a getirdi.
JUVE'DE GOL PERDESİNİ CHİESA AÇTI
Juventus adına işlerin iyi gitmediği maçta Chiesa 76. dakikada bulduğu golle takımını umutlandıran golü attı. Zebralar'da 83. dakikada ise sahneye Milik çıktı ve skoru 3-2'ye getirdi.
SON SÖZÜ KENAN SÖYLEDİ
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Son bölümde rakibine baskısını iyiden iyiye hissettiren Juventus, Milik'in golünden sadece bir dakika sonra milli futbolcu Kenan Yıldız ile 84'te skor tabelasını eşitleyen golü buldu. Bologna savunmasının hatasında topu kapan Kenan, uzak mesafeden golü atarak skoru dengeledi.
Bu sonuçla birlikte Juventus, son hafta öncesi 68 puanla aynı puana sahip Bologna'nın bir sıra altında 4. sırada yer aldı.
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