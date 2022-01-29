İtalya'da Sergio Mattarella yeniden Cumhurbaşkanlığına seçildi. 81 yaşındaki Mattarella’nın hayatı ise merak konusu oldu.

Sergio Mattarella kimdir? Sergio Mattarella kim kaç yaşında?

Sergio Mattarella 23 Temmuz 1941'de Sicilya'da dünyaya geldi.

Babası Bernardo Mattarella eski bir bakan olup kardeşi Piersanti Mattarella ise 1978'den Sicilya mafyası tarafından öldürüldüğü 6 Ocak 1980'e dek Sicilya bölge başkanlığı görevini sürdürmüştür.

Palermo Üniversitesi'nde hukuk eğitimi görürken İtalyan Katolik Üniversiteliler Federasyonu'na (FUCI) üye olmuştur. 1964'te lisans eğitimini tamamlayınca 1967'de avukat olmuş daha sonra anayasa hukuku asistanı olarak akademik kariyerine devam etmiştir. Palermo Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doçent olarak görev almış, daha sonra Parlamento Hukuku profesörü olarak 1983'e dek görev yapmış ve parlamentoya girince emekli olmuştur.

2012'de eşi Marisa Chiazzese'yi kaybetmiştir. 3 çocuğu vardır, çocuklarından Bernardo Giorgio Mattarella üniversitede profesördür; ayrıca üniversite ve bilimsel araştırmalar bakanlığında daire başkanı olarak hizmet vermektedir.

Hristiyan Demokrasi'den 1983'te ilk kez seçildiği milletvekilliğine 1987'de tekrar seçilmiş ve aynı yıl Parlamento ile İlişkiler Bakanı olmuştur, 1989'da Eğitim Bakanı olarak atanmış ancak 1990'da Posta ve Telekomünikasyon bakanının savunduğu şirketlerin çıkarına olan bir kanunu protesto ederek görevinden istifa etmiştir.

1992-1994'te Hristiyan Demokrasi'nin gazetesi olan Il Popolo'yu yönetmiştir. Hristiyan Demokrasi'nin devamı olarak kurulan İtalyan Halk Partisi'nin kuruluşunda katkısı olmuştur.

1993'te parlamentonun her iki kanadına dair seçim kanununda reform önerisi (3/4'ünün çoğunluk sistemiyle seçilmesine dair) parlamentoda kabul edilmiş ve "Mattarellum" adıyla anılmaya başlamıştır. 1996'da Romano Prodi'nin başkanlığındaki Zeytin Ağacı koalisyonuna dahil olarak milletvekili seçilmiş ve ardından İtalyan Halk Partisi meclis grubu başkanlığı görevini üstlenmiştir.

1998'de Massimo D'Alema tarafından kurulan ilk hükûmette Başbakan yardımcısı, 1999'da kurulan 2. hükûmette ise Savunma Bakanı olarak görev almış ayrıca bu görevi Giuliano Amato Hükûmeti sırasında da sürdürmüştür. Savunma Bakanlığı döneminde NATO'nun Kosova Savaşı'na katılmasına destek vermiş, ayrıca zorunlu askerliği kaldırmıştır.

2001'de merkez çizgideki Papatya koalisyonu ile beraber tekrar milletvekili seçilmiştir. 2006'da ise merkez sol çizgideki Zeytin Ağacı koalisyonu ile tekrar mecliste yer almıştır. Ancak 2008 seçimlerinde aday olmamıştır.

2011'de Parlamento tarafından Anayasa Mahkemesi'ne yargıç olarak seçilmiştir.

2015'te İtalya cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano görevinden istifa edince yerine Başbakan Matteo Renzi tarafından aday olarak sunulmuştur. 31 Ocak 2015 tarihinde yapılan 4. tur oylamasında yeter çoğunluk olan 505'in çok üzerinde bir oy ile (665) cumhurbaşkanı seçilmiş olup 3 Şubat 2015'ten geçerli olmak üzere cumhurbaşkanı seçilmiştir.