Duşakabin camındaki inatçı kireç lekelerine son vermek çok daha kolay!

Sıcak suyun içine limon tuzu, deterjan ve parlatıcıyı ekleyin. İyice eriyen karışımı kireç lekesi olan duşakabininize uygulayın. Tül perde parçasıyla karışımı güzelce uyguladıktan sonra durulayın ve ardından kurulayın. Limon tuzu, deterjan ve parlatıcıyı aynı kapta karıştırmak ürünlerin kimyasal içeriğine bağlı olarak istenmeyen tepkimelere veya tahriş edici buharlara yol açabilir. Bu nedenle üretici talimatları izin vermediği sürece bu ürünleri bir arada kullanmamak gerekiyor.