Duşakabin camındaki inatçı kireç lekelerine son vermek çok daha kolay!
Duşakabin camlarında olan kireç lekeleri temizlik tutkunlarını en çok rahatsız eden konulardan biri olarak artık karşımızda...
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Duşakabin camlarında olan kireç lekeleri temizlik tutkunlarını en çok rahatsız eden konulardan biri olarak artık karşımızda...
Temizlense de geri gelen lekelerden mutfaktaki malzemeler ile kolayca kurtulmak mümkün. Limon tuzu, bulaşık deterjanı ve parlatıcısı olanlar bu tarif tam size göre...
Duşakabin camında oluşan kireç lekeleri, banyo ne kadar temiz olsa da görüntüsünü kötüleştiriyor. Kireç izleri, ne kadar temizlenirse temizlensin kısa süre içinde yeniden oluşuyor. Evdeki malzemeler ile kireç lekelerinden kurtulmak isteyenler için önerilen tarif etkili bir çözüm oluyor.
Limon tuzu, bulaşık deterjanı ve bulaşık parlatıcısıyla hazırlanan karışım temizlik sevenlerin işini oldukça kolaylaştırıyor. Duşakabin camlarında biriken kireç kalıntılarını temizlemek amacıyla önerilen bu karışımda mutfakta ve ev temizliğinde kullanılan bazı ürünlerden yararlanılıyor.
İşte tarifte yer alan malzemeler: Yarım çay bardağı limon tuzu Yarım çay bardağı bulaşık deterjanı 1 çay bardağı bulaşık parlatıcısı 1 litre sıcak su Temizlik sırasında kullanmak için bir parça tül perde
Sıcak suyun içine limon tuzu, deterjan ve parlatıcıyı ekleyin. İyice eriyen karışımı kireç lekesi olan duşakabininize uygulayın. Tül perde parçasıyla karışımı güzelce uyguladıktan sonra durulayın ve ardından kurulayın. Limon tuzu, deterjan ve parlatıcıyı aynı kapta karıştırmak ürünlerin kimyasal içeriğine bağlı olarak istenmeyen tepkimelere veya tahriş edici buharlara yol açabilir. Bu nedenle üretici talimatları izin vermediği sürece bu ürünleri bir arada kullanmamak gerekiyor.
Duş sonrası camdaki su damlalarını kurulayın. Duşakabin köşelerinde ve birleşim noktalarında su birikmesini önleyin. Banyoyu düzenli olarak havalandırın. Uygun bir ürünle kireç oluşacak duşakabin camlarını temizleyin.
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