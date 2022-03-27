Sergen Yalçın NBA maçında
Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran teknik direktör Sergen Yalçın, Brooklyn Nets - Miami Heat maçını tribünden izledi.
Beşiktaş eski teknik direktörü Sergen Yalçın, Miami Heat - Brooklyn Nets maçını izlerken ekrana geldi.
Survivor birleşme partiis için Dominik'te olan Yalçın, milli basketbolcumuz Ömer Faruk Yurtseven'in de forma giydiği mücadeleyi izlerken Nets koçu Steve Nash'in görüntüye geldiği canlı yayında arka planda görüldü.
Sergen Yalçın'ın canlı izlediği maçta Miami Heat, Brooklyn Nets'e 110-95 yenildi. 8 dakika süre alan Ömer Faruk sayı üretemedi.