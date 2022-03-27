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Spor Sergen Yalçın NBA maçında
Spor

Sergen Yalçın NBA maçında

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran teknik direktör Sergen Yalçın, Brooklyn Nets - Miami Heat maçını tribünden izledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-27 16:01:00 -
Sergen Yalçın NBA maçında

Beşiktaş eski teknik direktörü Sergen Yalçın, Miami Heat - Brooklyn Nets maçını izlerken ekrana geldi.

Survivor birleşme partiis için Dominik'te olan Yalçın, milli basketbolcumuz Ömer Faruk Yurtseven'in de forma giydiği mücadeleyi izlerken Nets koçu Steve Nash'in görüntüye geldiği canlı yayında arka planda görüldü.

Sergen Yalçın'ın canlı izlediği maçta Miami Heat, Brooklyn Nets'e 110-95 yenildi. 8 dakika süre alan Ömer Faruk sayı üretemedi.

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