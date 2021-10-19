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Spor Sergen Yalçın: Hataları affetmediler
Spor

Sergen Yalçın: Hataları affetmediler

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş, sahasında Sporting'e 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, "Bu rakibin bizi 4-1 yenmesi olağanüstü bir durum. Şans çok yanlarındaydı" derken "Bu maçtan ne ders çıkarabiliriz, onu düşünüyoruz. Çok da çıkarılacak bir ders yok bence" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 23:52:00 -
Sergen Yalçın: Hataları affetmediler

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 4-1 kaybedilen Sporting maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın skorunun oyunu yansıtmadığını belirten Yalçın rakibin şansının yanında olduğunu belirtti.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

"Hataları affetmiyorlar"

"Üzgünüz. 4-1'lik bir skor. Başlamadan önce beklediğimiz bir skor değildi. Bu kulvar, zor bir kulvar. Hataları affetmiyorlar Şampiyonlar Ligi'nde. Oynadığımız takımlar, ters takımlar. Sporting çabuk kontraya çıkan, 5'li oynayan ve geçiş oynayan bir takım.

 Maçtan sonra düşünüyorum. Çok da 4-1'lik bir maç değil. Böyle maçlar her zaman olmuyor, her zaman oynanmaz. Skoru artıracak, çevirecek birçok pozisyon yakaladık. İyi oynadık. Biraz da şans golleri. Söylenecek bir şey bulamıyorum bu maça. 4-1'lik oyun değil. Böyle skor olmaması gerekiyordu.

"Yorum yapılacak maç değil"

İki tane aynı gol yedik. Bence şans. Ön direkte adamın aşırması, arka direkten vurması. Dışarıda çalışılmış gibi görünebilir ama biz rakibi çalıştık, böyle bir golleri yok. Kaleye gelmeden 3 gol attılar. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Son 10 dakikayı saymıyorum. Oyuncularımın psikolojisi bozuldu. Oyun kopmuştu bence. Yorum yapılacak maç değil.

"Şans çok yanlarındaydı"

Batshuayi de şanssız. Vuruyor vuruyor girmiyor, direkten dönüyor. Şanssızlık da var. Bu maç 4-1'lik maç değil. Bu rakibin bizi 4-1 yenmesi olağanüstü bir durum. Şans çok yanlarındaydı. Atamadık. Çok basit goller yedik. Bu seviyede böyle goller yemek doğru değil. Canlı oyun, futbol bu. Hatalar oyunu, her zaman olabiliyor. Bu maçtan ne ders çıkarabiliriz, onu düşünüyoruz. Çok da çıkarılacak bir ders yok bence.

"Hiç beklemediğimiz şeyler yaşadık"

Derbi maçları her zaman önemlidir. Pazartesi oynayacağız. Yeterli dinlenme süremiz var. Zor müsabaka. Pazartesi günü kazanıp tekrar normal durumumuza dönmek istiyoruz. Çok sorunlar yaşadık. Hiç beklemediğimiz şeyler yaşadık. İşler iyi değil. Kaybediyoruz maçları. Gerçek bu değil. Bu görüntü fake (sahte). Gerçek görüntü, takımın normal dönmesiyle inşallah ortaya çıkar."

 

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