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Spor Sergen Yalçın gözden çıkarıldı iddiası! İşte yerine geçecek isim
Spor

Sergen Yalçın gözden çıkarıldı iddiası! İşte yerine geçecek isim

Beşiktaş'ta yönetim ile Sergen Yalçın arasında yaşanan kriz sonrası Samet Aybaba, gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 10:59:00 -
Sergen Yalçın gözden çıkarıldı iddiası! İşte yerine geçecek isim

Beşiktaş yönetimi alınan Gençlerbirliği mağlubiyeti sonrası olağanüstü toplandı. 4.haftası oynanan Süper Lig’de sadece bir galibiyet alan ve son 3 maçta yalnızca 1 puan toplayan Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile yönetim arasındaki ipler iyice gerildi.

Basın mensuplarının karşısına geçen ve ‘bir iki oyuncu hariç transferleri ben yapmıyorum, bunların üstüne söylemek istediklerimi de söyleyemiyorum’ açıklamalarıyla gündeme gelen Sergen Yalçın’ın gözden çıkarıldığı yerine düşünülen ismin Samet Aybaba olduğu iddia edildi.

Transfer döneminde Mensah, Welinton, N’Sakala, Aboubakar, Ghezzal, Rosier, Gökhan Töre, Josef de Souza, Montero’yu kadrosuna katan siyah beyazlı yönetim kadro zenginliği bakımından şampiyonluğa oynayabilecek bir ekip oluşturduğunu düşünüyor.

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